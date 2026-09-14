ഭംഗിയുള്ള മുറ്റം വീടിന് മാറ്റുകൂട്ടും: ചില വഴികൾ

ഭംഗിയുള്ള മുറ്റം വീടിന് മാറ്റുകൂട്ടും: ചില വഴികൾtext_fields
വീടും അതിനൊരു സുന്ദരമായ മുറ്റവും ഏവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ, വീടുപണി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും സാമ്പത്തികമായി പലരും പ്രയാസത്തിലാകാറുണ്ട്. വീടിന്റെ ഭംഗി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുറ്റത്തിനുള്ള പങ്ക് ചെറുതല്ല. അധികം പണം ചെലവാക്കാതെ, സ്വന്തം അധ്വാനവും അൽപം സർഗ്ഗാത്മകതയും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ വീടിന്റെ മുറ്റം മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കും.
തദ്ദേശീയ സസ്യങ്ങളും പുൽത്തകിടിയും
മുറ്റം പച്ചപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് സാധാരണ പുല്ല് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക എന്നത്. വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന വിലകൂടിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ മെക്സിക്കൻ ഗ്രാസിനേക്കാൾ പരിപാലിക്കാൻ എളുപ്പവും ചെലവു കുറവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരുന്ന സാധാരണ പുല്ലുകളാണ്. വിലകൂടിയ വിദേശ അലങ്കാരച്ചെടികൾക്ക് പകരം നാടൻ ചെടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തെച്ചി, നന്ത്യാർവട്ടം, ചെമ്പരത്തി, കണിക്കൊന്ന, ചെണ്ടുമല്ലി, സുഗന്ധരാജൻ തുടങ്ങിയ ചെടികൾക്ക് വിലക്കുറവാണ്; മാത്രമല്ല, ഇവ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും.
ഇൻഡോർ/ഔട്ട്ഡോർ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക
കടകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടികൾ വൻതുക കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം അയൽപക്കങ്ങളിൽ നിന്നോ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ ചെടികളുടെ കമ്പുകളോ തൈകളോ വാങ്ങി നട്ടുവളർത്താം. മണി പ്ലാന്റ് (Pothos), ഒമ്പതുമണി ചെടി (Portulaca), വിവിധതരം കോളിയസ് (Coleus) ചെടികൾ എന്നിവയെല്ലാം വളർത്താൻ കഴിയുന്നവയാണ്.
ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ പുനരുപയോഗം
വീട്ടിൽ വെറുതെ കിടക്കുന്ന പഴയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് മുറ്റത്തിന് ഒരു 'വിന്റേജ്' ലുക്ക് നൽകാം:
- പഴയ ടയറുകൾ: ചായം പൂശി അതിനുള്ളിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് പൂച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം.
- പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും ടിന്നുകളും: ചെറിയ ചട്ടികളാക്കി മാറ്റി തൂക്കിയിടുകയോ ഭിത്തികളിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
- പഴയ ബക്കറ്റുകൾ, ചിരട്ടകൾ: പെയിന്റ് അടിച്ച് ആകർഷകമായ പൂച്ചട്ടികളാക്കാം.
നാടൻ കല്ലുകളും ചരലും
മുറ്റം മുഴുവൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയോ വിലകൂടിയ ഇന്റർലോക്ക് ടൈലുകൾ പാകുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, നടപ്പാതകൾ മാത്രം നിർമിക്കാൻ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന ആറ്റുകല്ലുകളോ ചെറിയ ചരലുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം പഴയ വെട്ടുകല്ലുകളോ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകളോ ഇടവിട്ട് വെച്ച്, അതിനിടയിൽ പുല്ലോ ചരലോ നിറച്ചാൽ ചെലവ് വളരെ കുറയും എന്ന് മാത്രമല്ല, കാണാൻ ഭംഗിയുമുണ്ടാകും. മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനും ഇത് സഹായിക്കും.
ലൈറ്റിങ്
രാത്രിയിൽ മുറ്റത്തിന് പ്രത്യേക സൗന്ദര്യം നൽകാൻ വലിയ തുക ചെലവാക്കേണ്ടതില്ല. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന സോളാർ ഗാർഡൻ ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവയ്ക്ക് വയറിങ്ങിന്റെയോ വൈദ്യുതിയുടെയോ ആവശ്യവുമില്ല. ചെടികൾക്കിടയിലും നടപ്പാതകൾക്ക് ഇരുവശത്തും ഇത്തരം ചെറിയ വെളിച്ചങ്ങൾ നൽകുന്നത് മുറ്റത്തിന്റെ ഭംഗി വർധിപ്പിക്കും.
ഇരിപ്പിടങ്ങൾ
മുറ്റത്തിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാനും വിശ്രമിക്കാനും വലിയ തുക മുടക്കി ഗാർഡൻ ബെഞ്ചുകൾ വാങ്ങേണ്ടതില്ല. വെട്ടിമാറ്റിയ മരത്തടികൾ പെയിന്റ് ചെയ്തോ സ്വാഭാവിക രൂപത്തിലോ ഇരിപ്പിടങ്ങളാക്കാം. പഴയ വെട്ടുകല്ലുകൾ അടുക്കിവെച്ച് സിമന്റ് തേച്ച് ചെറിയ തിണ്ണകൾ നിർമിക്കുകയും ചെയ്യാം.
മുറ്റം മനോഹരമാക്കാൻ പണമല്ല, മറിച്ച് മനസ്സും സർഗ്ഗാത്മകതയുമാണ് പ്രധാനം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേസമയം ചെയ്ത് തീർക്കാതെ, ഓരോ മാസവും ചെറിയ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. ചെടികളെ പരിപാലിക്കുകയും മുറ്റം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വീടിന്റെ മുറ്റം ഭംഗിയുള്ളതാക്കി മാറ്റാം.
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