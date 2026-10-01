ഇ.എം.ഐ കുറയ്ക്കണോ? ഹോം ലോൺ എടുക്കും മുമ്പ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഇ.എം.ഐ കുറയ്ക്കണോ? ഹോം ലോൺ എടുക്കും മുമ്പ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾtext_fields
വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഹോം ലോൺ എടുക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും. എന്നാൽ, ലോൺ എടുക്കുന്നതോടെ വർഷങ്ങളോളം തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓരോ മാസവും അടയ്ക്കേണ്ട ഇ.എം.ഐ കുടുംബ ബജറ്റിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ്. ലോൺ തുക, പലിശനിരക്ക്, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി എന്നിവയിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ തുകയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കാം.
ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ലോൺ എടുക്കാം
വീടിന്റെ നിർമാണമോ വാങ്ങലോ സംബന്ധിച്ച ചെലവുകൾ കൃത്യമായി കണക്കാക്കി ആവശ്യമായ തുക മാത്രം വായ്പയെടുക്കുക. ലോൺ തുക കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇ.എം.ഐ കുറയും. ഒപ്പം ദീർഘകാലത്ത് നൽകേണ്ട പലിശയും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.
ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് കൂട്ടുന്നത് ഗുണകരം
ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വർധിപ്പിക്കുന്നത് ലോൺ തുക കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, കൂടുതൽ തുക ആദ്യം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വായ്പയെടുക്കേണ്ട തുക കുറയും. അതോടെ ഇ.എം.ഐയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. എന്നാൽ, ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതിനായി കൈയിലുള്ള മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ചെലവഴിക്കരുത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പണവും കൈവശം സൂക്ഷിക്കണം.
പലിശനിരക്ക് മാത്രം നോക്കരുത്
വിവിധ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന ഹോം ലോൺ പലിശനിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ, പലിശനിരക്ക് മാത്രം നോക്കി ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. പ്രോസസിങ് ഫീസ്, മറ്റ് ചാർജുകൾ, ലോൺ നിബന്ധനകൾ, മുൻകൂർ തിരിച്ചടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയും പരിശോധിക്കണം. ചെറിയ പലിശവ്യത്യാസം പോലും ദീർഘകാല ലോൺ ആകുമ്പോൾ മൊത്തം തിരിച്ചടവ് തുകയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കാം.
കാലാവധി കൂട്ടിയാൽ ഇ.എം.ഐ കുറയും; പക്ഷേ...
ലോൺ കാലാവധി വർധിപ്പിച്ചാൽ പ്രതിമാസ ഇ.എം.ഐ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, അതിന്റെ മറുവശം മൊത്തം പലിശച്ചെലവ് വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അതിനാൽ ഇ.എം.ഐ കുറയ്ക്കാനായി മാത്രം വളരെ ദീർഘമായ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സാമ്പത്തികമായി ഗുണകരമാകണമെന്നില്ല. മാസവരുമാനം, നിലവിലെ മറ്റു വായ്പകൾ, കുടുംബച്ചെലവുകൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് താങ്ങാനാകുന്ന കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം.
ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും പ്രധാനമാണ്
ലോൺ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിലവിലെ വായ്പകളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശികകളുടെയും തിരിച്ചടവ് കൃത്യമായി നടത്തുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ തിരുത്തിയശേഷം ലോൺ അപേക്ഷിക്കുന്നതും പരിഗണിക്കാം.
കൃത്യമായ ആസൂത്രണം പ്രധാനം
ഹോം ലോൺ ഒരു ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ്. അതിനാൽ കുറഞ്ഞ ഇ.എം.ഐ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നതിന് പകരം ലോൺ തുക, പലിശ, കാലാവധി, ഡൗൺ പേയ്മെന്റ്, അധിക തിരിച്ചടവ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കണം. സ്വന്തം സാമ്പത്തിക ശേഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിബന്ധനകൾ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇ.എം.ഐയുടെ ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനാകും.
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