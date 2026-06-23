അളവ് പാളില്ല, ചെലവ് കൂടില്ല; ചെറിയ വീട് ഒരുക്കാൻ വഴി ഇവിടെയുണ്ട്

അളവ് പാളില്ല, ചെലവ് കൂടില്ല; ചെറിയ വീട് ഒരുക്കാൻ വഴി ഇവിടെയുണ്ട്text_fields
ചെറിയ വീടുകൾ ഇന്ന് വലിയ ട്രെൻഡായി മാറുകയാണ്. കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം വീടുകൾ. നിർമാണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും ചെലവ് കുറവാണെന്നതാണ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാൻ കാരണം. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും വൈദ്യുതി, വെള്ളം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല. വിസ്തീർണം കുറവായതിനാൽ വൃത്തിയാക്കാനും പരിപാലിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ആവശ്യങ്ങൾക്കും ജീവിതശൈലിക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ചെറിയ വീടുകളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
1. ബെഡ്റൂം
രണ്ട് കിടപ്പുമുറികൾക്കും 12x10 അടി വീതം വിസ്തീർണം വേണം. വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഫർണിച്ചറിൽ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം ലേഔട്ട്. ജനലിന്റെ സ്ഥാനം കട്ടിലിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണം. കട്ടിൽ മുറിയുടെ നീളമുള്ള ഭാഗത്ത് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. അലമാര: മുറിയുടെ വാതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭിത്തിയിലോ ഏതെങ്കിലും വശത്തോ അലമാര സ്ഥാപിക്കുന്നത് മുറിയുടെ ഭംഗി വർധിപ്പിക്കും.
സ്ലൈഡിങ് ഡോറുകളുള്ള അലമാരകളാണെങ്കിൽ സ്ഥലം ലാഭിക്കാം. സ്റ്റഡി ടേബിൾ: ജനലിന് സമീപത്തായി ഒരു ടേബിൾ നൽകുന്നത് വെളിച്ചം ലഭിക്കാനും പഠനത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കോർണർ ഷെൽഫുകൾ: മുറിയുടെ മൂലകൾ വെറുതെ കളയാതെ ചെറിയ ഷെൽഫുകൾ നിർമിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കാൻ ഉപകരിക്കും. വാൾ മൗണ്ടഡ് ഫർണിച്ചർ: ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മേശകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ലഭിക്കും. മിറർ: മുറിയുടെ ഒരു ഭിത്തിയിൽ വലിയ കണ്ണാടി വെക്കുന്നത് മുറിക്ക് കൂടുതൽ വലിപ്പം തോന്നിക്കും.
2. ലിവിങ് റൂം
10x12 വലിപ്പമാണ് ലിവിങ് റൂമിനുണ്ടാവുക. സോഫ, ടി.വി എന്നിവ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ടാകും. ഒരു എൽ-ഷെയ്പ്പ് (L-shape) സോഫ മുറിക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കും. ലിവിങ് റൂമിന്റെ ഒരു വശം ചേർത്ത് സോഫ ഇടുന്നത് കൂടുതൽ നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം നൽകും. 10 അടിയുള്ള ഭിത്തിയിൽ ടി.വി യൂണിറ്റ് നൽകുന്നതാണ് നല്ലത്. വാൾ മൗണ്ടഡ് ടി.വി യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുറിക്ക് കൂടുതൽ വലിപ്പം തോന്നിക്കും. സോഫക്ക് മുന്നിൽ ചെറിയ സെന്റർ ടേബിൾ വെക്കാം. ഗ്ലാസ് ടോപ്പുള്ള ടേബിളുകൾ വെക്കുന്നത് മുറിയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം തോന്നിപ്പിക്കും. ജനലുകൾക്ക് നീളമുള്ള കർട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭംഗിയായിരിക്കും.
3. അടുക്കള
വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തായാണ് അടുക്കള സ്ഥാപിക്കുക. 10x6.5 അടി എന്ന നിലയിലായിരിക്കും അടുക്കളയുടെ ക്രമീകരണം. എൽ-ഷെയ്പ്പിലുള്ള ലേഔട്ടാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. 3.0 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഭിത്തിയിലും 2.0 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഭിത്തിയിലും ചേർത്ത് സ്ലാബ് നിർമിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. ഇത് പാചകം ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് നീങ്ങാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലം നൽകും. വർക്ക് ട്രയാംഗിൾ: പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൗ, സിങ്ക്, ഫ്രിഡ്ജ് എന്നിവ ഒരു ത്രികോണ രൂപത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക. ഇത് ജോലി വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പർ ക്യാബിനറ്റുകൾ: ഭിത്തികൾക്ക് മുകളിലായി അലമാരകൾ നിർമിക്കുന്നത് പാത്രങ്ങളും മറ്റും സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപകരിക്കും.
4. ബാത്ത്റൂം
രണ്ട് കിടപ്പുമുറികൾക്കും ഇടയിലായാണ് ബാത്ത്റൂം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 9x6 ചതുരശ്ര അടി എന്ന അളവിലായിരിക്കും ഇത്. ഇതിൽ ടോയ്ലറ്റ്, ഷവർ, വാഷ് ബേസിൻ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
5. വരാന്ത
വീടിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ പാകത്തിലായിരിക്കും വരാന്ത. 2.60x3.0 ചതുരശ്ര അടി വരാന്തക്ക് അനുയോജ്യമായ അളവാണ്. എൽ-ഷെയ്പ്പ് ബെഞ്ച് വരാന്തയുടെ രണ്ട് ഭിത്തികൾ ചേർന്ന് നിർമിക്കുകയോ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യാം. രണ്ട് ചാരുകസേരകൾ ഇടാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയുണ്ട്. വരാന്തയുടെ വശങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെടിച്ചട്ടികൾ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ സീലിങ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മുറ്റം മനോഹരമാക്കും. മഴ നനഞ്ഞാൽ തെന്നി വീഴാത്ത ടൈലുകളോ കറുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് പീസുകളോ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
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