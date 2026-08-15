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    Plans
    Posted On
    date_range 15 Aug 2026 5:15 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2026 5:15 PM IST

    കേരളത്തിലെ വീടുകളുടെ വാസ്തുവിദ്യയും ശാസ്ത്രവും

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    കേരളത്തിലെ വീടുകളുടെ വാസ്തുവിദ്യയും ശാസ്ത്രവും
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    കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യ എന്നത് കലയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മനോഹരമായ സംഗമമാണ്. കേവലം വിശ്വാസങ്ങൾക്കപ്പുറം, കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ, കാറ്റിന്റെ ഗതി, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവയെ ശാസ്ത്രീയമായി സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് പരമ്പരാഗത തച്ചുശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.

    നടുമുറ്റം: വെന്റിലേഷൻ

    കേരളത്തിലെ നാലുകെട്ടുകളുടെ ജീവനാഡിയാണ് നടുമുറ്റം. ഇതിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം വായുസഞ്ചാരവും താപനില ക്രമീകരണവുമാണ്.

    താപനില ക്രമീകരണം: ചൂടുവായുവിന് സാന്ദ്രത കുറവായതിനാൽ അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും നടുമുറ്റത്തെ തുറസ്സായ ഭാഗത്തുകൂടി പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് പുറത്തുനിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു. ഇത് വീടിനുള്ളിൽ സുഖകരമായ തണുപ്പ് നിലനിർത്തുന്നു.

    വെളിച്ചവും മഴവെള്ളവും: പകൽ മുഴുവൻ സ്വാഭാവിക വെളിച്ചം വീടിനുള്ളിൽ ലഭിക്കാനും മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് കിണറുകളിലേക്കോ ഭൂഗർഭ അറകളിലേക്കോ തിരിച്ചുവിടാനുമുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ഡിസൈനാണിത്.

    കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കുന്ന മേൽക്കൂരകൾ

    കേരളത്തിൽ വർഷത്തിൽ ആറുമാസത്തോളം മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇവിടുത്തെ മേൽക്കൂരകളുടെ ഡിസൈൻ കാലാവസ്ഥാധിഷ്ഠിതമാണ്.

    ചെരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകൾ: മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ വേഗത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

    ചുറ്റുമുള്ള ഇറയങ്ങൾ: കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളം ഭിത്തികളിൽ വീഴാതിരിക്കാനും ഉച്ചസമയത്തെ കടുത്ത വെയിൽ നേരിട്ട് മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാനും വലിയ ഇറയങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

    കളിമൺ ഓടുകൾ: ഓടുകൾ മികച്ച താപ കവചമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് പുറത്തെ ചൂടിനെ ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു.

    നിർമാണ സാമഗ്രികളും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രവും

    ലഭ്യമായ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പരമ്പരാഗത വാസ്തുവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനം.

    വെട്ടുകല്ല്: കേരളത്തിൽ സുലഭമായ വെട്ടുകല്ലിൽ അനേകം ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട്. ഇത് വീടിനുള്ളിലെ താപനില പുറത്തെ താപനിലയെക്കാൾ കുറച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

    മരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം: തേക്ക്, പ്ലാവ്, ആഞ്ഞിലി തുടങ്ങിയ മരങ്ങൾ ഈർപ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. കോൺക്രീറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് മരം ചൂടിനെ പെട്ടെന്ന് കടത്തിവിടാത്തതിനാൽ മുറികൾക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴും തണുപ്പ് ലഭിക്കും.

    ദിശാബോധവും കാന്തികക്ഷേത്രവും

    വാതിലുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും സ്ഥാനം: തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷക്കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ചാണ് ജനലുകളും വാതിലുകളും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇത് പരമാവധി ശുദ്ധവായു വീടിനുള്ളിൽ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

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    TAGS:sciencegrihamarchitecturehousesKerala
    News Summary - Architecture and science of houses in Kerala
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