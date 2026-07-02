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    Plans
    Posted On
    date_range 2 July 2026 3:35 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 3:47 PM IST

    വീട് നിർമാണത്തിലെ രേഖ: ആധാരം, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

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    വീട് നിർമാണത്തിലെ രേഖ: ആധാരം, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
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    വീട് നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രേഖയാണ് ആധാരം. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമരേഖയാണിത്. ഇത് ശരിയായി പരിശോധിക്കാതെ നിർമാണം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നീട് നിയമക്കുരുക്കുകളിലേക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാം.

    എന്താണ് ആധാരം?

    ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നിയമരേഖയാണ് ആധാരം. ഇത് വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, അതിരുകൾ, വിസ്തീർണം, മുൻ ഉടമകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

    ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കാൻ: നിർമാണ പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപറേഷൻ ആധാരം ചോദിക്കും.

    ബാങ്ക് ലോൺ ലഭിക്കാൻ: ഭവനവായ്പയ്ക്ക് ബാങ്കുകൾ ആധാരം സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തും.

    തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ: ഭാവിയിൽ വസ്തു സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ.

    ആധാരം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

    • ഉടമസ്ഥാവകാശ ശൃംഖല

    നിലവിലെ ഉടമ വരെയുള്ള ഭൂമിയുടെ കൈമാറ്റ ചരിത്രം (കുറഞ്ഞത് 12-13 വർഷത്തെ) പരിശോധിക്കണം. ഇതിനായി മുൻ ആധാരങ്ങൾ, മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാം.

    • എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

    വസ്തുവിന്മേൽ ബാങ്ക് ലോൺ, ജപ്തി, കോടതി കേസ് തുടങ്ങിയ ബാധ്യതകൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ നിന്ന് എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം.

    • കരം അടച്ച രസീത്

    വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ കരം കൃത്യമായി അടച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

    • കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

    യഥാർഥ കൈവശം ആധാരത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

    • അതിരുകളും വിസ്തീർണവും

    ആധാരത്തിലെ അതിരുകൾ (കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക്, തെക്ക്) സ്ഥലത്ത് നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സർവേ നമ്പർ, ഉപഡിവിഷൻ എന്നിവ ശരിയാണോയെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ ഭൂപടവുമായി ഒത്തുനോക്കുക.

    • ഭൂമിയുടെ വർഗീകരണം

    നിലം (പാടം), പുരയിടം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വർഗീകരണം അനുസരിച്ച് നിർമാണ അനുമതി വ്യത്യാസപ്പെടും. നിലം ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണോ, നികത്തൽ അനുമതി വേണോ എന്നൊക്കെ കേരള ഭൂവിനിയോഗ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പരിശോധിക്കണം.

    നിർമാണത്തിന് ആധാരം കൂടാതെ വേണ്ട മറ്റു രേഖകൾ

    1. കരം അടച്ച രസീത് - ഭൂനികുതി അടച്ചതിന്റെ തെളിവ്
    2. കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് - ഉടമസ്ഥത ഉറപ്പാക്കാൻ
    3. ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് / റീ-സർവേ - പ്ലാൻ അതിരുകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ
    4. എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് - ബാധ്യതകൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ
    5. കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് - തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന്, അംഗീകൃത എൻജിനീയർ/ആർക്കിടെക്ട് തയാറാക്കിയ പ്ലാൻ സഹിതം

    നിർദേശം

    ആധാരം സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിലും ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനോ നിർമാണം തുടങ്ങുന്നതിനോ മുമ്പ് ഒരു വക്കീലിനെ കൊണ്ട് ആധാരവും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ചെറിയ ചെലവാണെങ്കിലും ഭാവിയിലെ വലിയ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    നിർദിഷ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശത്തിന് ഒരു വക്കീലിനെയോ വില്ലേജ് ഓഫിസിനെയോ സമീപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

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    TAGS:houseconstructiongrihamevidencedocument
    News Summary - House construction documents: basics, things to know
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