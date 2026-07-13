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    Plans
    Posted On
    date_range 13 July 2026 4:11 PM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 4:11 PM IST

    വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ: സ്വപ്നഭവനത്തിന്റെ പ്ലാനിങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

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    വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ: സ്വപ്നഭവനത്തിന്റെ പ്ലാനിങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
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    സ്വന്തമായി ഒരു വീട് നിർമാണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾക്കാണ് വീടിന്റെ ആയുസ്സും ഗുണനിലവാരവും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്കുള്ളത്. തിടുക്കപ്പെട്ട് നിർമാണം തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ, വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനിങിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളും നിർമാണത്തിലെ അപാകതകളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു വീട് നിർമിക്കും മുമ്പും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ.

    ബജറ്റ് നിർണ്ണയം

    വീട് പണിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ബജറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി ഒരു തുക നിശ്ചയിക്കുക. വീടിന്റെ വലിപ്പം, ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവക്കനുസരിച്ച് ചെലവിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. നിർമാണ ചെലവിനൊപ്പം ഫർണിച്ചർ, ഇന്റീരിയർ വർക്കുകൾ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ് എന്നിവക്കായി ഒരു തുക മാറ്റി വെക്കാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ, അപ്രതീക്ഷിതമായി വരാവുന്ന 10 ശതമാനത്തോളം അധിക ചെലവുകൾക്കായി ഒരു 'ബഫർ ഫണ്ട്' കരുതുന്നതും നന്നായിരിക്കും.

    ആവശ്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും

    വീട് പണിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക. എത്ര ബെഡ്‌റൂമുകൾ, വലിയ ലിവിങ് റൂം ആവശ്യമുണ്ടോ, കിച്ചൻ എത്രത്തോളം സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുക. ഫാഷന് പുറകെ പോയി ഉപയോഗമില്ലാത്ത മുറികൾ നിർമിച്ച് സ്ഥലം കളയുന്നതിനേക്കാൾ, ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ലളിതമായ പ്ലാനാണ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നല്ലത്.

    ശരിയായ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ കണ്ടെത്തൽ

    ഒരു വീടിന്റെ ആത്മാവ് അതിന്റെ പ്ലാൻ ആണ്. അതിനാൽ നല്ല ആർക്കിടെക്റ്റിനെയോ എൻജിനീയറെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. അവരുടെ മുൻകാല പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരോട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക. വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങിന് മുൻഗണന നൽകുക.

    സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുപ്പും വാസ്തുവും

    വീട് നിർമിക്കുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക. മണ്ണിന്റെ ഉറപ്പ്, വെള്ളം കയറാത്ത സ്ഥലം, ഗതാഗത സൗകര്യം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തണം. വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാനിങിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വാസ്തുശിൽപിയുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

    രേഖകൾ

    തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട പെർമിറ്റുകളും മറ്റു അംഗീകാരങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് വാങ്ങുക. തെറ്റായ രേഖകളോ അനുമതിയില്ലാത്ത നിർമാണങ്ങളോ ഭാവിയിൽ നിയമക്കുരുക്കുകൾക്ക് വഴിവെക്കും. കെട്ടിട നിർമാണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായ ഭവന നിർമാണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

    മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഗുണനിലവാരം

    നിർമാണ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വില മാത്രം നോക്കരുത്. ഗുണനിലവാരമുള്ള സിമന്റ്, കമ്പി, ടൈലുകൾ, വയറിങ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടിന്റെ ബലത്തിനും ഈടുനിൽപ്പിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിശ്വസ്തരായ ഡീലർമാരിൽനിന്ന് മാത്രം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക.

    പ്ലാനിങ് ഘട്ടത്തിൽ നൽകുന്ന ഓരോ മിനിറ്റും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ സന്തോഷത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. തിടുക്കമില്ലാതെ, വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം തേടി, കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള വീട് സ്വന്തമാക്കാം.

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    TAGS:housegrihamConsiderDreamHouse Construction
    News Summary - When building a house: Things to consider when planning your dream home
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