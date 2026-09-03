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    'രേഖ ഇല്ലെങ്കിൽ അവകാശമില്ല'; നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട 11 രേഖകൾ കൈയിലുണ്ടോ?

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    രേഖ ഇല്ലെങ്കിൽ അവകാശമില്ല; നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട 11 രേഖകൾ കൈയിലുണ്ടോ?
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    വീട് നിർമാണം തുടങ്ങിയാൽ ഭവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വീടിന് നമ്പർ ലഭിക്കുക എന്നത് ഔദ്യോഗികമായി ആ ഭവനം സർക്കാർ രജിസ്ട്രേഷന് വിധേയമായി എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിനുശേഷം സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

    • ഭൂമിയുടെ ആധാര രേഖകൾ

    വീട് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖ ഇതാണ്. ഭൂമി വാങ്ങിയ സമയത്ത് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാരത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഭൂമി പൂർവ്വ ഉടമകളിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്തതിന്റെ ചരിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമി വിൽക്കുകയോ പണയം വെക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇല്ലാതെ ഒരു ഇടപാടും നടക്കില്ല.

    • കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതി

    കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് / മുൻസിപൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ നിർമാണ അനുമതി (ബിൽഡിങ് പെർമിറ്റ്) അഥവാ നിർമാണ അനുമതി ഒരു അടിസ്ഥാന രേഖയാണ്. ഇതില്ലാതെ നിർമിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. അനധികൃത നിർമാണമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടാൽ പൊളിക്കൽ ഉത്തരവ് വരെ നേരിടേണ്ടി വരും. അതിനാൽ ഒറിജിനൽ നിർമാണ അനുമതിയും അംഗീകൃത പ്ലാനും സൂക്ഷ്മമായി സൂക്ഷിക്കണം.

    • ഭൂനികുതി രസീത്

    കേരളത്തിൽ ഭൂനികുതി അടക്കേണ്ടത് ഗൃഹ ഉടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എല്ലാ വർഷവും അടക്കുന്ന ഭൂനികുതിയുടെ രസീതുകൾ, വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന തണ്ടപേര്, ഭൂ രേഖകൾ എന്നിവ കൈവശം വേണം. ഇവ ഇല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തർക്കത്തിലകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    • വീടിന്റെ നമ്പർ ലഭ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

    പഞ്ചായത്ത് / നഗരസഭ നൽകുന്ന ഭവന നമ്പർ സ്വീകരണ രേഖ ഏറ്റവും ആധുനികവും ആവശ്യവുമായ രേഖയാണ്. ഇത് ഭവനം ഔദ്യോഗിക വിലാസമുള്ള നിർമിതിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ബാങ്ക് വായ്പ, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖയിലെ വിലാസ പരിഷ്കരണം, വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് ചേർക്കൽ, ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ രേഖ ഉപകരിക്കും.

    • കമീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

    നിർമാണം പൂർണമായ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃത സ്ഥാപനം (പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി) നൽകുന്ന ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു നിർണായക രേഖയാണ്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഔദ്യോഗികമായി ഭവനത്തിൽ താമസം ആരംഭിച്ചതായി കണക്കാക്കില്ല. ഭവന വായ്പ അടച്ചു തീർക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് ഈ രേഖ ആവശ്യപ്പെടും.

    • ബാധ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

    ഭൂമിയോ വീടോ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ പണയം വച്ചിട്ടുണ്ടോ, കോടതി കേസുകൾ ഉണ്ടോ, മറ്റ് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖയാണിത്. ഇത് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഭൂമി / ഭവനം ഇടപാട് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് അനിവാര്യമാണ്.

    • വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ രേഖകൾ

    കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ അപേക്ഷ, ഉപഭോക്തൃ നമ്പർ, മീറ്റർ വിവരങ്ങൾ, ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സൂക്ഷിക്കണം. ഇതിൽ ഭവന ഉടമയുടെ പേര്, വിലാസം, കണക്ഷൻ ലോഡ് വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകരിക്കും.

    • കെട്ടിട ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ

    ഭൂകമ്പം, വെള്ളപ്പൊക്കം, തീ, മോഷണം തുടങ്ങിയ അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭവനം സംരക്ഷിക്കാൻ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഈ പോളിസി രേഖ, പ്രീമിയം രസീതുകൾ, പോളിസി നമ്പർ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം.

    • കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ രേഖകൾ

    വാട്ടർ അതോറിറ്റി അഥവാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജലസേചന വകുപ്പ് നൽകിയ ജല കണക്ഷൻ കത്ത്, ഉപഭോക്തൃ നമ്പർ, അനുമതി ഉത്തരവ് എന്നിവ കൈവശം വേണം. ഭവിഷ്യത്തിൽ കണക്ഷൻ മാറ്റം, അധിക കണക്ഷൻ, ബില്ലിങ്ങ് തർക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രേഖകൾ ആവശ്യമാകും.

    • ഹൗസ് ലോൺ രേഖകൾ

    ഭവന നിർമാണത്തിനോ ക്രയത്തിനോ ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായ്പാ കരാർ, അനുമതി കത്ത്, തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ, നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം (എൻ.ഒ.സി) തുടങ്ങിയ രേഖകൾ നൽകണം. വായ്പ തീർന്നതിനുശേഷം ബാങ്ക് ആധാരം തിരിച്ചു നൽകും. അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഏറ്റുവാങ്ങി സൂക്ഷിക്കണം.

    • മ്യൂട്ടേഷൻ

    ഭൂമി / ഭവനം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ അഥവാ പൊക്കുവരവ്. വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ ഇത് ചെയ്യണം. ഭൂ നികുതി ഉടമ ആരാണ് എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഇത് തിരിച്ചറിയിക്കുന്നു.

    • കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

    ഭൂമി ഔദ്യോഗിക ഉടമസ്ഥന്റെ കൈവശം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, റവന്യൂ അധികാരികൾ നൽകുന്നതാണ്. ഭൂ ഉടമസ്ഥ തർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ രേഖ ഏറ്റവും ശക്തമായ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കാം.

    • രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

    എല്ലാ ഒറിജിനൽ രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുക. ഓരോ രേഖയുടെയും ഫോട്ടോ കോപ്പി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. 'രേഖ ഇല്ലെങ്കിൽ അവകാശം ഇല്ല' എന്ന് ഓർമയിലുണ്ടാവണം. ഓരോ ഭവന ഉടമയും ഈ രേഖകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഭദ്രമായ ഭാവിയുടെ ആദ്യ ചുവട്.

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    News Summary - 'no right without document'; Keep Documents On Hand?
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