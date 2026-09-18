വീടുകളിലെ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം: 'എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം'text_fields
ആധുനിക സമൂഹം നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം. നഗരവത്കരണവും അനിയന്ത്രിതമായ ഉപഭോഗ സംസ്കാരവും വർധിച്ചതോടെ പ്രതിദിനമുള്ള മാലിന്യത്തിന്റെ അളവിൽ വൻവർധനയാണുണ്ടായത്. വഴിയോരങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്ന പഴയ രീതി പരിസ്ഥിതി നാശത്തിനും രോഗപകർച്ചകൾക്കും വഴിവെക്കുന്നു. ഇതിനൊരു ശാശ്വതവും സുസ്ഥിരവുമായ പരിഹാരമാണ് 'ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം' (Source Waste Management). മാലിന്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വീടുകളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ വെച്ച് തരംതിരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്.
ജൈവ-അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിക്കൽ
ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ആദ്യ പടി മാലിന്യങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിക്കുക എന്നതാണ്. വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിക്കാം:
- ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ (Organic Waste): അടുക്കള അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചീഞ്ഞ പച്ചക്കറികൾ, ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചകിരി, ഇലകൾ തുടങ്ങിയവ. ഇവ സ്വാഭാവികമായി അഴുകി മണ്ണിൽ ചേരുന്നവയാണ്.
- അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ (Inorganic Waste): പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ്, പേപ്പർ, ലോഹങ്ങൾ, ബോട്ടിലുകൾ, ഇ-മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ. ഇവ ജീർണ്ണിക്കാൻ വർഷങ്ങളോ നൂറ്റാണ്ടുകളോ എടുക്കും.
ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികൾ
വീടുകളിൽ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ദുർഗന്ധമില്ലാതെയും ലളിതമായും സംസ്കരിക്കാൻ നിരവധിയായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇന്നു ലഭ്യമാണ്.
കമ്പോസ്റ്റിങ് (Composting)
സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയോ ജീവികളുടെയോ സഹായത്തോടെ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ജൈവവളമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്.
- പൈപ്പ് / റിങ് കമ്പോസ്റ്റ്: നിർമാണച്ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയാണിത്. കൺക്രീറ്റ് റിങുകളോ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പി.വി.സി പൈപ്പുകളോ ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തി, അതിലേക്ക് ദിവസേനയുള്ള അടുക്കള മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാം. നിശ്ചിത മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവ ജീർണ്ണിച്ച് വളമായി മാറും.
- പോട്ട് / ബിൻ കമ്പോസ്റ്റ്: ഫ്ലാറ്റുകളിലും സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള നഗരവീടുകളിലും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. വായുസഞ്ചാരമുള്ള മൺപാത്രങ്ങളിലോ ബിന്നുകളിലോ മാലിന്യത്തോടൊപ്പം ചകിരിച്ചോറോ ഇനോക്കുലമോ (Microbial Inoculum) ചേർത്ത് ദുർഗന്ധമില്ലാതെ മാലിന്യം വളമാക്കാം.
- വെർമി കമ്പോസ്റ്റിങ് (ഞാഞ്ഞൂൾ കമ്പോസ്റ്റ്): പ്രത്യേകതരം മണ്ണരകളുടെ സഹായത്തോടെ മാലിന്യത്തെ വളമാക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ചെടികളുടെ വളർച്ചക്ക് ഉത്തമമാണ്.
- കുഴി കമ്പോസ്റ്റ് (Pit Composting): കൂടുതൽ പറമ്പുള്ള ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ അനുയോജ്യമായ പരമ്പരാഗത രീതിയാണിത്. പറമ്പിൽ ചെറിയ കുഴിയെടുത്ത് ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും ഉണങ്ങിയ ഇലകളും ഘട്ടങ്ങളായി നിക്ഷേപിച്ച് മണ്ണുകൊണ്ട് മൂടുന്നു.
പോർട്ടബിൾ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ (Biogas Plants)
വീട്ടുമാലിന്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരേ സമയം പാചകവാതകവും ദ്രാവക ജൈവവളവും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച സംവിധാനമാണിത്.
- പ്രവർത്തന തത്വം: ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, കഞ്ഞിവെള്ളം, പഴച്ചാറുകൾ തുടങ്ങിയവ വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് നൽകുന്നു. ഓക്സിജന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ (Anaerobic Bacteria) ഇവയെ വിഘടിപ്പിച്ച് മിഥെയ്ൻ വാതകം നിർമിക്കുന്നു.
- പ്രയോജനം: വീട്ടിലെ എൽ.പി.ജി (LPG) ഉപയോഗം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ ബയോഗ്യാസ് സഹായിക്കുന്നു. പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള സ്ലറി (Slurry) അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലെ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാവുന്ന പോഷകസമ്പന്നമായ വളവുമാണ്.
അജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണവും ഹരിത കർമ്മ സേനയും
അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വീട്ടുപറമ്പിൽ വെച്ച് കത്തിക്കുകയോ കുഴിച്ചുമൂടുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും ഒരുപോലെ ഹാനികരമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന ഡയോക്സിൻ വിഷവാതകങ്ങൾ ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
- പ്ലാസ്റ്റിക്കും കവറുകളും കഴുകി ഉണക്കി വേർതിരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുക.
- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹരിത കർമ്മ സേനക്ക് യൂസർ ഫീ നൽകി മാസം തോറും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കൈമാറാം.
ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം: പൊതുവഴികളിലും ജലാശയങ്ങളിലും മാലിന്യം ചീഞ്ഞുനാറുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതും തടയുന്നു.
ആരോഗ്യ സുരക്ഷ: ഈച്ച, കൊതുക്, എലി എന്നിവയുടെ വംശവർധന തടയുന്നതിലൂടെ ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ നിയന്ത്രിക്കാം.
സുസ്ഥിര കൃഷി: കമ്പോസ്റ്റിൽനിന്നും ബയോഗ്യാസ് സ്ലറിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യ ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ച് വീടുകളിൽ വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ (Kitchen Garden) വിളയിച്ചെടുക്കാം.
സാമ്പത്തിക ലാഭം: വളം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചിലവും പാചകവാതക ബില്ലും കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
നാടിന്റെ ശുചിത്വവും വരുംതലമുറയുടെ ആരോഗ്യവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോ പൗരനും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നുതന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 'എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം'
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