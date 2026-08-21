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    Myhome
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 4:53 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 4:53 PM IST

    കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം വീടുകൾ; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

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    കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം വീടുകൾ; അറിയേണ്ടതെല്ലാം
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    കേരളത്തിലെ വാസ്തുവിദ്യയും ഗൃഹനിർമാണ ശൈലിയും അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി, സംസ്കാരം, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയുമായി ഇഴചേർന്നു നിൽകുന്നതാണ്. വടക്കൻ കേരളം (മലബാർ), മധ്യ കേരളം (കൊച്ചി-തൃശൂർ മേഖല), തെക്കൻ കേരളം (തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശം) എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വീടുകളുടെ നിർമാണ ശൈലിയിലും സവിശേഷതകളിലും പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം.

    വടക്കൻ കേരളം

    വടക്കൻ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വീടുകളിൽ മലബാറിന്റെ സാംസ്കാരികത്തനിമയും ചരിത്രവും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ വലിയ തറവാടുകളും 'നാലുകെട്ട്' ശൈലിയിലുള്ള വീടുകളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. മുസ്ലീം തറവാടുകളിലും പ്രമുഖ കുടുംബങ്ങളിലും വലിയ 'മാളിക വീടുകൾ' കാണാം. വിശാലമായ വരാന്തയും (ചായ്പ്), അതിനു മുന്നിലായി വലിയൊരു മുറ്റവും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒത്തുകൂടലുകൾക്കും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ ഘടന. അറബിക് ശൈലിയുടെയും തദ്ദേശീയ വാസ്തുവിദ്യയുടെയും മിശ്രണം വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ചില പഴയകാല വീടുകളിൽ കാണാം. തേക്കും പ്ലാവും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭിത്തികളും കൊത്തുപണികളോടുകൂടിയ മേൽക്കൂരകളും ഇവക്ക് പ്രത്യേക സൗന്ദര്യം നൽകി. പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന വെട്ടുകല്ല് അഥവാ ചെങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭിത്തികളും കട്ടി കൂടിയ ഓടുകൾ പാകിയ മേൽക്കൂരകളും ഈ മേഖലയിലെ വീടുകളുടെ പ്രധാന ഘടനയായിരുന്നു.

    മധ്യ കേരളം

    സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമഭൂമിയായ മധ്യ കേരളത്തിലെ വാസ്തുവിദ്യയിൽ തദ്ദേശീയ ശൈലിയോടൊപ്പം പോർച്ചുഗീസ്, ഡച്ച്, ബ്രിട്ടീഷ് സ്വാധീനങ്ങളും പ്രകടമാണ്. കൊച്ചി, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, തൃശൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളായ വീടുകൾ കാണാം. വലിയ ജനലുകളും ഉയരമുള്ള മേൽക്കൂരകളും വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഭിത്തികളും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. തൃശൂർ മേഖലയിലെ പരമ്പരാഗത നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളും ജന്മി വീടുകളും യഥാർഥ നാലുകെട്ട്/എട്ടുകെട്ട് ശൈലിയിലുള്ളവയാണ്. വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് ഇരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ഏത്തപ്പലകയും' മരത്തിന്റെ തൂണുകളും ഈ ശൈലിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. കൃഷിയിടങ്ങളോടും തോടുകളോടും ചേർന്നാണ് മധ്യ കേരളത്തിലെ പഴയകാല വീടുകൾ അധികവും നിർമിച്ചിരുന്നത്. വായുസഞ്ചാരത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു മുറികളുടെ ക്രമീകരണം.

    തെക്കൻ കേരളം

    തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണത്തിന്റെ സ്വാധീനവും തമിഴ്നാട് ശൈലിയും തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ കാണാനാക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ പരമ്പരാഗത വീടുകളിൽ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടത്തിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള 'ചാരുപടി' (ഇരിപ്പിടത്തോടുകൂടിയ വരാന്ത) വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനും സായാഹ്നങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കും. പഴയകാല തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വീടുകൾ മിക്കവയും ചുവന്ന മൺഓടുകൾ മേഞ്ഞതായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് കാർഡുപ്പ് ഓടുകളിലേക്കും കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരകളിലേക്കും വഴിമാറി. വീടുകൾക്ക് ചുറ്റും വലിയ മതിലുകളും ഗെയ്റ്റുകളും നിർമിക്കുന്ന രീതി തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രബലമായിരുന്നു. വീടിനോട് ചേർന്ന് കുളങ്ങളും തെങ്ങിൻതോപ്പുകളും കാണുന്നതും ഇവിടുത്തെ സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്.

    ആധുനിക മാറ്റങ്ങൾ

    കാലം മാറിയതോടെ മൂന്ന് മേഖലകളിലെയും വീടുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത നാലുകെട്ടുകളും ഓട്ടുപുരകളും ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് കുറവാണെങ്കിലും പുതിയ വീടുകളിൽ പഴയകാല ശൈലിയുടെ ചില പ്രൗഢ ഗാംഭീര്യങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്: മരപ്പണികൾ, ചാരുപടി, പരമ്പരാഗത ലുക്കുള്ള ഓടുകൾ) നിലനിർത്താൻ ആളുകൾ ഇന്ന് ഏറെ താൽപര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

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    TAGS:newsgrihamhousesKerala
    News Summary - Types of Houses in Kerala
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