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    Myhome
    Posted On
    date_range 30 July 2026 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 7:54 AM IST

    കേരളത്തിലെ ഭവന നിർമാണ വായ്പകൾ

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    കേരളത്തിലെ ഭവന നിർമാണ വായ്പകൾ
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    സ്വന്തമായി വീട് നിർമിക്കുക എന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. കുതിച്ചുയരുന്ന ഭൂമിവിലയും നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലക്കയറ്റവും കാരണം ഭൂരിഭാഗം സാധാരണക്കാരും ആശ്രയിക്കുന്നത് വിവിധ ബാങ്ക് വായ്പകളെയാണ്. പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾ, സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭവന വായ്പകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയും പലിശ നിരക്കുകളും ഇടത്തരക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

    • പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾ

    സുരക്ഷിതത്വവും കുറഞ്ഞ പലിശയും: സംസ്ഥാനത്തെ ഭവന വായ്പ വിപണിയിൽ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെയാണ്.

    പലിശ നിരക്കിലെ അനുകൂലാവസ്ഥ: സാധാരണയായി 7.10 ശതമാനം മുതൽ 7.50 ശതമാനം വരെയാണ് പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ പ്രാരംഭ പലിശ നിരക്കുകൾ. ഇത് ഇടത്തരക്കാർക്ക് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നു.

    സുതാര്യതയും നിയമപരമായ സുരക്ഷിതത്വവും: സുതാര്യമായ രീതിയിലാണ് ഇത്തരം ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള ശമ്പളക്കാർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നും വായ്പകൾ ലഭ്യമാകുന്നു.

    കാലതാമസം: കർശനമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകളും രേഖകളുടെ പരിശോധനകളിലെ സൂക്ഷ്മതയും കാരണം വായ്പ അനുവദിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം എന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.

    • സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികളും

    വേഗത്തിലുള്ള സേവനവും ഉയർന്ന നിരക്കും: സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചു കാണാം.

    ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ: അപേക്ഷ നൽകി ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി വായ്പ അനുവദിക്കാൻ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. തിരക്കിട്ട് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്.

    ഉയർന്ന പലിശയും നിബന്ധനകളും: പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ അൽപം ഉയർന്നതായിരിക്കും. പ്രോസസിങ് ഫീസ്, മുൻകൂട്ടി ലോൺ തീർക്കുമ്പോഴുള്ള ചാർജുകൾ എന്നിവയും ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അഥവാ സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞാൽ പോലും ഉയർന്ന പലിശ നൽകേണ്ടി വരും.

    • സഹകരണ ബാങ്കുകൾ

    ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക്: സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഭവന നിർമ്മാണ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

    പ്രാദേശിക ലഭ്യതയും എളുപ്പത്തിലുള്ള സമീപനവും: ഗ്രാമീണർക്ക് വലിയ സങ്കീർണ്ണതകളില്ലാതെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ. പ്രാദേശികമായ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവവും മറ്റും മനസ്സിലാക്കി വായ്പ അനുവദിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു.

    പലിശ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ: ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഭവന വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ അൽപം ഉയർന്നു നിൽക്കാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നൽകുന്ന ലളിതമായ സമീപനം ഇടത്തരക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നു.

    കേരളത്തിലെ ഭവന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പരിഹാരമല്ലെങ്കിലും ബാങ്ക് വായ്പകൾ ഇടത്തരക്കാരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വായ്പ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പലിശ നിരക്കുകൾ മാത്രം നോക്കാതെ, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി, ഹിഡൻ ചാർജുകൾ, ഫിക്സഡ് പലിശ നിരക്കുകൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള അനുയോജ്യമായ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും.

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    TAGS:bank loanshousing constructionfinancial institutionvarious institutionsKerala
    News Summary - Home construction loans in Kerala
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