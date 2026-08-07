അളവെടുപ്പും പരിശോധനയും

അളവെടുപ്പും പരിശോധനയുംtext_fields
കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, നഗരസഭകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി വീടുകൾ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണ നടപടിക്രമമാണ്. വീടിന്റെ അസ്സസ്മെന്റ്, പുതിയ കെട്ടിട നമ്പർ ലഭിക്കൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ സർവേയിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കൽ, അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. പുതിയ നിർമാണങ്ങളിൽ ഷീറ്റ് ഇട്ടാലോ ടാർപ്പായ വലിച്ചാലോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിശോധന നടത്തുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ആശങ്കയുണ്ട്.
- എന്തൊക്കെ അളവുകളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നത്?
ഒരു വീട് പരിശോധിക്കാനെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്:
പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏരിയ: വീടിന്റെ പുറംചുവരുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമെടുത്ത് ആകെ വിസ്തീർണ്ണം ചതുരശ്ര മീറ്ററിലോ ചതുരശ്ര അടിയോ ആണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
നിലകളുടെ എണ്ണം: കെട്ടിടത്തിന് എത്ര നിലകളുണ്ടെന്നും ഓരോ നിലയിലും താമസയോഗ്യമായതോ അല്ലാത്തതോ ആയ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നു.
വരാന്ത, ബാല്ക്കണി, പോർച്ച്: ഇവക്ക് മേൽക്കൂരയുണ്ടോ എന്നും അവ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടനയുടെ ഭാഗമാണോ എന്നും അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തും.
ഉപയോഗരീതി: വീട് പൂർണ്ണമായും താമസ ആവശ്യത്തിനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോ വാണിജ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും.
- ഷീറ്റ് ഇട്ടാൽ ആ ഭാഗം പരിശോധിക്കുമോ?
വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലോ വശങ്ങളിലോ ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകളോ ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റുകളോ മറ്റ് മേൽക്കൂര ഷീറ്റുകളോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ ഭാഗം പരിശോധിക്കുകയും അളവുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
കേരളത്തിലെ കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, മേൽക്കൂര കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു നിർമാണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെട്ടിട വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടും. വീടിന് മുകളിൽ താത്കാലികമായി ഷീറ്റ് മേഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പോലും, അതിനു കീഴിൽ തറയൊരുക്കി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതിനോ നമ്പറിടുന്നതിനോ വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അളവുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.
- ടാർപ്പായ പരിശോധിക്കുമോ?
ഒരു വീടിന്റെയോ ഷെഡിന്റെയോ വശങ്ങളിലോ മേൽക്കൂരയിലോ വെയിലോ മഴയോ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ താൽക്കാലികമായി വലിച്ചുകെട്ടിയ ടാർപ്പായ സാധാരണയായി കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ ഘടനയായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണക്കാക്കാറില്ല.
താത്കാലിക മറവുകൾ: മഴയോ വെയിലോ തടയാൻ കെട്ടിയുയർത്തിയ ടാർപ്പായകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ എന്നിവ കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ പെടുത്താറില്ല.
അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ മറക്കുമ്പോൾ: സ്ഥിരമായ നിർമാണങ്ങൾ (ഭിന്നിച്ചുവെച്ച ചുവരുകൾ, ഷീറ്റ് പാകിയ ഇടങ്ങൾ) മറച്ചുപിടിക്കാൻ ടാർപ്പായ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ ടാർപ്പായ മാറ്റി പരിശോധിക്കാനും ഉള്ളിലെ യഥാർഥ നിർമാണം അളക്കാനും അധികാരം ഉള്ളവരാണ്. ടാർപ്പായ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അളവുകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതിനാൽ, കൃത്യമായ അളവെടുപ്പിനെ ഇത് ബാധിക്കില്ല.
- പരിശോധന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
രേഖകൾ കൈവശം വെക്കുക: വീടിന്റെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത പ്ലാൻ, മുൻകാല നികുതി രസീതുകൾ എന്നിവ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശോധിക്കാൻ നൽകുക.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിക്കുക: അളവെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ കൂടെ നിന്ന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് തെറ്റായ കണക്കുകൾ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
വ്യക്തത വരുത്തുക: ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പൂർണ്ണമല്ലാത്തതോ താത്കാലികമോ ആണെങ്കിൽ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിശോധന എന്നത് നിയമപരമായ നികുതി നിർണ്ണയത്തിനും കെട്ടിട സുരക്ഷക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ്. അതിനാൽ നിയമപരമായി അനുവദനീയമായ രീതിയിൽ വീട് നിർമിക്കുകയും കൃത്യസമയത്ത് നികുതി അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇത്തരം പരിശോധനകൾ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കില്ല.
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