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    Posted On
    date_range 6 July 2026 4:18 PM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 4:18 PM IST

    വീട് - ഹൃദയത്തിന്റെ വിശ്രമകേന്ദ്രം, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

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    വീട് - ഹൃദയത്തിന്റെ വിശ്രമകേന്ദ്രം, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
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    വീട്- സ്നേഹവും സുരക്ഷിതത്വവും

    വീട് എന്നത് വെറും ഇഷ്ടികയും സിമന്റും കൊണ്ട് നിർമിച്ച കെട്ടിടം മാത്രമല്ല. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്, ഹൃദയത്തിന്റെ വിശ്രമസ്ഥലമാണ്. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടാലും വീടിന്റെ വാതിൽ കടന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസം മറ്റൊന്നിനും പകരം വെക്കാനാവാത്തതാണ്.

    സ്നേഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രം

    ഒരു വീടെന്ന കെട്ടിടത്തെ ഭവനമാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിലെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളാണ്. അമ്മയുടെ വാത്സല്യം, അച്ഛന്റെ കരുതൽ, സഹോദരങ്ങളുടെ കളിചിരികൾ, മുത്തശ്ശിന്മാരുടെ അനുഭവസമ്പത്തും പിന്നെ അറിയാതെ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വീടിലെ ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ വസ്തുകളും. ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് വീടിനെ ജീവസ്സുറ്റതാക്കുന്നത്. രണ്ട് വീടുകൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ല, കാരണം ഓരോ വീടിനും അതിന്റേതായ കഥകളും ഓർമകളുമുണ്ട്. ചുവരുകളിൽ പതിഞ്ഞ ചിരികളും കണ്ണീരും അടുക്കളയിൽനിന്ന് ഉയരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണവും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും ചേർന്നാണ് വീടിനെ അമൂല്യമാക്കുന്നത്.

    സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഇടം

    ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായി കാണുന്ന ലോകം വീടാണ്. അവിടെയാണ് അവൻ/അവൾ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. പുറംലോകത്തിന്റെ കാഠിന്യങ്ങളിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു കവചമാണ് വീട്. ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, സമൂഹത്തിലെ പ്രതീക്ഷകൾ, ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയെല്ലാം താൽക്കാലികമായി മറന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടമാണ് വീട്. ഇവിടെക്ക് അലങ്കാരങ്ങളും മുഖംമൂടികളും ഇല്ലാതെ പ്രവേശിക്കാം.

    ഓർമകളുടെ ഭണ്ഡാരം

    വീട് ഓർമകളുടെ ഒരു ശേഖരം കൂടിയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തെ കളികൾ, ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ ദിവസം, ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ, കുടുംബസംഗമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം വീടിന്റെ ചുവരുകളിൽ അദൃശ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കും. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നും നേടാനായില്ലെങ്കിലും വെറുതെ തന്റെ ബാല്യകാലത്തെ വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന വൈകാരികത ഇതിന് തെളിവാണ്.

    ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കിൽ, വീട് കേവലം ഉറങ്ങാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുമുള്ള സ്ഥലമായി മാറാൻ പാടില്ല. അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം, ഒരു നല്ല വീട് ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ്. വീട് എന്നത് ഒരു സ്ഥലമല്ല, മറിച്ച് ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. എന്നും തിരിച്ചെത്താൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ വിലാസം.

    'എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാലും എത്ര ഉയരത്തിലെത്തിയാലും, വേരുകൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ച വീട്ടിലാണ്'


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    TAGS:grihammy homeheartpeaceFamilyrelationshipsplace
    News Summary - Home - the resting place of the heart, things to know
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