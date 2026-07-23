വീട്: കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ ഭവന പദ്ധതികൾ

വീട്: കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ ഭവന പദ്ധതികൾtext_fields
ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം എന്നിവ. ഇവയിൽ 'വീട്' എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലാണ്. വീട് എന്ന സ്വപ്നം സഫലമാക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ നിരവധി ഭവന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
- കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭവന പദ്ധതികൾ
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന (PMAY)
2015ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഭവന പദ്ധതിയാണ്. '2022 ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും വീട്' എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി ഗ്രാമീണ, നഗര മേഖലകളിൽ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
PMAY-Gramin (ഗ്രാമീണ): ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂരഹിതരായ, ദരിദ്രരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ നിർമിക്കാൻ 1.20 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 1.30 ലക്ഷം രൂപ വരെ സഹായം നൽകുന്നു. പർവതമേഖലകളിൽ 1.30 ലക്ഷം വരെ ലഭിക്കും.
PMAY-Urban (നഗര): നഗരങ്ങളിലെ ദരിദ്രരും E.W.S (Economically Weaker Section), L.I.G (Low Income Group), M.I.G (Middle Income Group) വിഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവന വായ്പക്ക് പലിശ സബ്സിഡി ലഭിക്കും. 2.67 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശ ഇളവ് ലഭ്യമാണ്.
ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം (C.L.S.S)
ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്ന ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 3 ശതമാനം മുതൽ 6.5 ശതമാനം വരെ പലിശ സബ്സിഡി നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം. 6 ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ള E.W.S/L.I.G വിഭാഗക്കാർക്ക് 6 ലക്ഷം വരെ വായ്പക്ക് 6.5 ശതമാനം സബ്സിഡി ലഭിക്കും.
ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന
S.C/S.T, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന പദ്ധതി ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇത് PMAY-Gramin ൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- കേരള സർക്കാർ ഭവന പദ്ധതികൾ
ലൈഫ് മിഷൻ (LIFE Mission)
Livelihood Inclusion and Financial Empowerment (LIFE)- 2017ൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഭൂരഹിതരായ, ഭവനരഹിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥലവും വീടും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. 4 ലക്ഷം ചെലവിൽ 376 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വീടുകൾ നിർമിക്കുന്ന പദ്ധതി ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വീടുവെക്കാൻ ഒരു ഇടം
ഭൂമിയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നൽകി വീടുകൾ പണിയുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത്. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ 3-5 സെന്റ് ഭൂമി, നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ 1.5-3 സെന്റ് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നു.
കേരള ഭവൻ- KSFE ഭവന പദ്ധതി
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് (K.S.F.E) ഭവന നിർമാണത്തിന് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ നൽകുന്നു. ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്.
ഹൗസിങ് ബോർഡ് പദ്ധതികൾ
കേരള ഹൗസിങ് ബോർഡ് സ്ഥിര വരുമാനക്കാർക്ക് സ്ഥിര ഗൃഹ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു. ഫ്ലാറ്റുകൾ, ഭൂഖണ്ഡം, ഭവന വായ്പ തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതികൾ ഹൗസിങ് ബോർഡ് നടപ്പാക്കുന്നു.
ഭവന പദ്ധതികളുടെ പ്രാധാന്യം
PMAY-Gramin പദ്ധതി പ്രകാരം സ്ത്രീകളുടെ പേരിലാണ് ഭൂമിയും വീടും നൽകുന്നത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, 'എല്ലാവർക്കും വീട്' എന്ന ലക്ഷ്യം എളുപ്പത്തിൽ പ്രവാർത്തികമാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ പദ്ധതികൾ ഭൗതിക കെട്ടിടം മാത്രമല്ല, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.
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