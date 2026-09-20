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    ചെറിയ വീടുകളെ വലുതാക്കാം: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിലെ ശാസ്ത്രം

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    ചെറിയ വീടുകളെ വലുതാക്കാം: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിലെ ശാസ്ത്രം
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    വീടിന്റെ പുറംകാഴ്ച എത്രത്തോളം മനോഹരമാണോ, അതിനേക്കാളേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ അകത്തളങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന. ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും ചെലവഴിക്കുന്നത് വീടിനുള്ളിലാണ്. അതിനാൽ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ മാനസിക സമാധാനം നൽകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്.

    സ്ഥലത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗം

    അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളിലും വീടുകൾ നിർമിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലപരിമിതി വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിന്റെ പ്രാധാന്യം വർധിക്കുന്നത്. ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സ്മാർട്ട് ഫർണിച്ചറുകളും മൾട്ടി-പർപ്പസ് ഡിസൈനുകളും സഹായിക്കുന്നു. മടക്കിവെക്കാവുന്ന ഡൈനിങ് ടേബിളുകൾ, ബെഡിന് താഴെ സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യമുള്ള കട്ടിലുകൾ, ഭിന്നതയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന വാർഡ്രോബുകൾ എന്നിവ സ്ഥലനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മുറികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമമായ മതിലുകൾക്ക് പകരം 'ഓപ്പൺ കോൺസെപ്റ്റ്' രീതി അവലംബിക്കുന്നത് വീടിന് കൂടുതൽ വിശാലമായ അനുഭൂതി നൽകും.

    ലൈറ്റിങും നിറങ്ങളും

    ഒരു വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റുന്നതിൽ നിറങ്ങൾക്കും വെളിച്ചത്തിനും വലിയ പങ്കുണ്ട്. ചുവരുകൾക്ക് നൽകുന്ന പെയിന്റ് നിറങ്ങൾ മുറിയുടെ വലിപ്പത്തെയും പ്രകാശത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. ചെറിയ മുറികൾക്ക് ഇളം നിറങ്ങൾ നൽകുന്നത് കൂടുതൽ വിശാലത തോന്നിപ്പിക്കും. അതേസമയം, വലിയ മുറികളിൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സന്റ് വാളുകൾ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വാഭാവിക പ്രകാശത്തിന് പുറമെ, കൃത്രിമ വെളിച്ചവും ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ പ്രധാനമാണ്.

    ഫർണിച്ചറും വസ്തുക്കളുടെ ക്രമീകരണവും

    വീടിന്റെ ആകൃതിക്കും വലിപ്പത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. മുറിയിൽ നടന്നുനീങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ഇടം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഫർണിച്ചറുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഫർണിച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മുറികൾ അനാവശ്യ വസ്തുക്കളാൽ നിറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പരമ്പരാഗത തടി ഫർണിച്ചറുകൾ മുതൽ ആധുനിക മെറ്റൽ-ഗ്ലാസ് കോമ്പിനേഷനുകൾ വരെ വീടിന്റെ തീമിന് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

    പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയ അകത്തളങ്ങൾ

    ആധുനിക ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ ഇൻഡോർ ചെടികൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. മണിപ്ലാന്റ്, സ്നേക് പ്ലാന്റ്, പീസ് ലില്ലി തുടങ്ങിയ ചെടികൾ വീടിനുള്ളിലെ വായു ശുദ്ധീകരിക്കാനും അകത്തളങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉന്മേഷം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വീടുകളിൽ പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കളായ മുള, ചൂരൽ, കൈകൊണ്ട് നിർമിച്ച കരകൗശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടിന് ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്ക് നൽകും.

    വ്യക്തിഗത ശൈലി

    ഒരു വീടിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ പതിച്ച ഗാലറി വാളുകൾ, യാത്രകളിൽ ശേഖരിച്ച ഓർമപ്പെടുത്തലുകൾ, കുട്ടികളുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ എന്നിവ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകും. ആധുനികം (Modern), ട്രെഡീഷണൽ (Traditional), മിനിമലിസ്റ്റിക് (Minimalist), ഇൻഡസ്ട്രിയൽ (Industrial) എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ശൈലികളിൽ നിന്നും സ്വന്തം താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ എന്നത് കേവലം അലങ്കാരമല്ല, അതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. കൃത്യമായ പ്ലാനിങിലൂടെയും മിതമായ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയും ഏത് ചെറിയ വീടിനെയും മനോഹരമായ ഗൃഹമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും.

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    News Summary - Making Small Homes Look Bigger
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