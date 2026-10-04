സിബിൽ സ്കോർ കുറവാണോ? ഹോം ലോൺ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം

സിബിൽ സ്കോർ കുറവാണോ? ഹോം ലോൺ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണംtext_fields
വീട് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഹോം ലോണിനെയാണ്. എന്നാൽ, ലോൺ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് CIBIL സ്കോർ. വായ്പയെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മുൻകാല ക്രെഡിറ്റ് ഇടപാടുകളും തിരിച്ചടവ് ശീലങ്ങളും വിലയിരുത്താൻ ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന സൂചകമാണിത്. അതിനാൽ ഹോം ലോൺ ലഭിക്കുമോ, എത്ര തുക ലഭിക്കും പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ CIBIL സ്കോറിന് സ്വാധീനമുണ്ടാകാം.
CIBIL സ്കോർ എന്താണ്?
സാധാരണയായി 300 മുതൽ 900 വരെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറാണ് CIBIL സ്കോർ. മുൻകാല വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗം, കുടിശ്ശികകൾ, നിലവിലുള്ള വായ്പകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്കോർ രൂപപ്പെടുന്നത്. പൊതുവെ ഉയർന്ന സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായ്പാ അപേക്ഷകന്റെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത മികച്ചതാണെന്ന് ബാങ്കുകൾ വിലയിരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഹോം ലോണിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്?
ഹോം ലോൺ സാധാരണയായി വലിയ തുകയും ദീർഘകാല തിരിച്ചടവ് കാലയളവുമുള്ള വായ്പയാണ്. അതിനാൽ വായ്പ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകന്റെ തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രവും ബാങ്കുകൾ പരിശോധിക്കും. മികച്ച CIBIL സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷകനെ കുറഞ്ഞ റിസ്കുള്ള ഉപഭോക്താവായി പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മികച്ച സ്കോർ ലോൺ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാനദണ്ഡമല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം. വരുമാനം, ജോലി/ബിസിനസിന്റെ സ്ഥിരത, നിലവിലുള്ള കടബാധ്യതകൾ, പ്രായം, ഡൗൺ പേയ്മെന്റ്, സ്വത്തിന്റെ രേഖകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങളും ബാങ്ക് പരിശോധിക്കും.
കുറഞ്ഞ CIBIL സ്കോർ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
CIBIL സ്കോർ കുറവാണെങ്കിൽ ഹോം ലോൺ ലഭിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാകാം. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് നൽകേണ്ടിവരാനും കൂടുതൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചില ബാങ്കുകൾ വായ്പാ അപേക്ഷ നിരസിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മുൻകാല വായ്പകളിൽ കുടിശ്ശികയോ തിരിച്ചടവ് വീഴ്ചകളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതേസമയം, കുറഞ്ഞ സ്കോർ ഉണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം ഹോം ലോൺ ലഭിക്കില്ലെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. ഓരോ ബാങ്കിനും വായ്പാ യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്തുചെയ്യാം?
ഹോം ലോൺ എടുക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. റിപ്പോർട്ടിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ തിരുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോയുമായി ബന്ധപ്പെടാം. നിലവിലുള്ള വായ്പകളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകളുടെയും തിരിച്ചടവ് കൃത്യസമയത്ത് നടത്തുക, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ പരിധി അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, അനാവശ്യമായി നിരവധി വായ്പകൾക്ക് ഒരേസമയം അപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിലവിലുള്ള കടബാധ്യതകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സഹായകരമാണ്.
ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാം
ഹോം ലോൺ ഒരു ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ്. അതിനാൽ CIBIL സ്കോർ മാത്രം നോക്കി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് പകരം മാസവരുമാനം, ഇ.എം.ഐ, നിലവിലുള്ള വായ്പകൾ, ഡൗൺ പേയ്മെന്റ്, പലിശ നിരക്ക്, ലോൺ കാലാവധി എന്നിവയെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കണം. വ്യത്യസ്ത ബാങ്കുകളുടെ വായ്പാ നിബന്ധനകൾ താരതമ്യം ചെയ്തശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ചുരുക്കത്തിൽ, നല്ല CIBIL സ്കോർ ഹോം ലോൺ നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന നേട്ടമാണ്. എന്നാൽ, അത് മാത്രം മതിയാകില്ല. നല്ല ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രത്തോടൊപ്പം സ്ഥിരമായ വരുമാനവും നിയന്ത്രിതമായ കടബാധ്യതയും കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register