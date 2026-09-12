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    പഴയ വീടുകൾ: കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യയുടെ പ്രൗഢി

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    പഴയ വീടുകൾ: കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യയുടെ പ്രൗഢി
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    കാലം എത്ര മാറിയാലും മലയാളിയുടെ സൗന്ദര്യബോധത്തിലും ഓർമകളിലും മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പഴയകാല കേരളീയ വീടുകൾ. ആധുനിക നിർമാണ ശൈലികളും കോൺക്രീറ്റ് കാടുകളും നാടടക്കി വാഴുമ്പോഴും പഴമയുടെ തനിമ തുളുമ്പുന്ന ഓടുമേഞ്ഞ വീടുകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അളവറ്റ മനസ്സമാധാനവുമാണ്. ഇന്നത്തെ എയർകണ്ടീഷണറുകളുടെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിങ്ങിന്റെയും കാലത്ത്, പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിനിന്ന് തണുപ്പ് നൽകുന്നവയായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ വീടുകൾ.

    തച്ചുശാസ്ത്രവും വാസ്തുവിദ്യയും

    കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വീടുകൾ വെറുമൊരു പാർപ്പിടം മാത്രമായിരുന്നില്ല, അതൊരു ശാസ്ത്രീയ നിർമിതിയായിരുന്നു. തച്ചുശാസ്ത്ര വിധികളും വാസ്തുശാസ്ത്രവും പൂർണമായി പാലിച്ചാണ് വീടുകൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്. കാറ്റും വെളിച്ചവും മഴയും വീടിനുള്ളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു രൂപകൽപന. നാലുകെട്ട്, എട്ടുകെട്ട്, പടിഞ്ഞാറ്റി തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വീടുകൾ വലിയ തറനിരപ്പിൽ ഉറപ്പുള്ള മണ്ണും കല്ലും ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമിച്ചിരുന്നത്. വീടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു മുറ്റം (നടുമുറ്റം) ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വീടിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും വായുസഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിച്ചു.

    പ്രകൃതി സൗഹൃദ നിർമാണ വസ്തുക്കൾ

    പഴയ വീടുകൾ പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നിർമിച്ചത്. വെട്ടുകല്ല്, തേക്ക്, പ്ലാവ് തുടങ്ങിയ ഈടുനിൽക്കുന്ന തടികൾ, മണ്ണ്, ചുണ്ണാമ്പ്, കരിങ്ചാന്ത് എന്നിവയായിരുന്നു നിർമാണ സാമഗ്രികൾ. ചുവരുകൾ തേക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മിശ്രിതങ്ങൾ വീടിനുള്ളിൽ ചൂട് കയറാതെ തണുപ്പ് നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചു. വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പാകിയിരുന്ന പരമ്പരാഗത ഓടുകൾ സൂര്യന്റെ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. രാസവസ്തുക്കളുടെയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയോ ഉപയോഗമില്ലാത്തതിനാൽ ഇത്തരം വീടുകൾക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും കൂടുതലായിരുന്നു.

    ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം

    ആധുനിക വീടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പഴയ വീടുകൾ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകി. വീടിനുള്ളിലെ തടിയുടെ ഉപയോഗവും മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള തറയും ചൂടുകാലത്ത് തണുപ്പും തണുപ്പുകാലത്ത് ചൂടും നൽകി ശരീരത്തിന്റെ താപനില ക്രമീകരിച്ചു. നടുമുറ്റത്തിലൂടെ പെയ്യുന്ന മഴയും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധവായുവും വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം എപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലമാക്കി നിർത്തി. അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വിശ്രമിക്കുന്നതിനുമായി ഒരുക്കിയിരുന്ന തിണ്ണകൾ ഗ്രാമീണ സംസ്കൃതിയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു.

    കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രസക്തി

    ഇന്നത്തെ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ നൽകുന്ന ശ്വാസംമുട്ടലിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ പലരും വീണ്ടും പഴയകാല വാസ്തുവിദ്യയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം പരമ്പരാഗത ശൈലിയും ഉൾപ്പെടുത്തി 'മോഡേൺ നാലുകെട്ടുകൾ' നിർമിക്കാൻ ആളുകൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എയർകണ്ടീഷണറുകളുടെയും ഫാനുകളുടെയും സഹായമില്ലാതെ പ്രകൃതിദത്തമായി വീട് തണുപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നത് ഇന്നത്തെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള മികച്ചൊരു പരിഹാരമാണ്.

    പഴയകാല വീടുകൾ വെറുമൊരു കെട്ടിടമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയോടുള്ള ഇണങ്ങിനിൽക്കലിന്റെയും നേർസാക്ഷ്യമാണ്. ആധുനികതയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ തനിമ ചോർന്നുപോകാതെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ, പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ പഴയ വീടുകൾ തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറേണ്ട പൈതൃകമാണ്.

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    News Summary - Old Houses: The Grandeur of Kerala Architecture
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