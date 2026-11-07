വേനൽച്ചൂടിൽ വീടിനുള്ളിലും പൊള്ളുന്നുണ്ടോ? തണുപ്പ് നിലനിർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ

വേനൽച്ചൂടിൽ വീടിനുള്ളിലും പൊള്ളുന്നുണ്ടോ? തണുപ്പ് നിലനിർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾtext_fields
പുറത്ത് വെയിൽ കത്തുമ്പോൾ വീടിനുള്ളിലും ചൂട് അസഹനീയമാകുന്നുണ്ടോ? ഫാൻ പ്രവർത്തിച്ചാലും മുറികളിൽ ചൂട് കുറയുന്നില്ലെന്ന പരാതി പല വീടുകളിലുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ വേനൽക്കാലത്ത് ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പവും വീടിനുള്ളിലെ അന്തരീക്ഷത്തെ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥമാക്കും. എയർ കണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പലരും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന പരിഹാരം. എന്നാൽ, വലിയ തുക ചെലവഴിക്കാതെ വീടിനുള്ളിലെ ചൂട് ഒരു പരിധിവരെ കുറക്കാൻ കഴിയും. വീടിന്റെ രൂപകൽപനയിലും ജനലുകളിലും മേൽക്കൂരയിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ സ്വാഭാവികമായും തണുപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാം.
- പകൽ സമയത്ത് ജനലുകൾ അടച്ചിടാം
പുറത്ത് ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ജനലുകൾ തുറന്നിടുന്നത് ചൂടുവായു അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ കാരണമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്ന ജനലുകൾ പകൽ സമയത്ത് അടച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലത്. രാവിലെ നേരത്തെയും വൈകീട്ടും പുറത്തെ അന്തരീക്ഷം താരതമ്യേന തണുക്കുമ്പോൾ ജനലുകൾ തുറന്നിട്ട് വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കാം.
- കട്ടിയുള്ള കർട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം
സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ചൂട് വർധിപ്പിക്കും. ജനലുകളിൽ കട്ടിയുള്ളതോ സൂര്യപ്രകാശം തടയുന്നതോ ആയ കർട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂട് കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇളം നിറങ്ങളിലുള്ള കർട്ടനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
- ടെറസിൽ ചൂട് കുറക്കാം
വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പകൽ മുഴുവൻ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നതിനാൽ ചൂട് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും രാത്രിയിലും അത് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യും. ടെറസിൽ ചൂട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റ് റൂഫ് കോട്ടിങ് ഉപയോഗിക്കാം. അനുയോജ്യമായ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് സംവിധാനത്തോടൊപ്പം ചൂട് കുറക്കുന്ന കോട്ടിങ്ങുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
- വീടിന് ചുറ്റും മരങ്ങളും ചെടികളും നടാം
വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ തണൽമരങ്ങളും ചെടികളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം. ഉച്ചക്കും വൈകിട്ട് വീടിന്റെ ചുമരുകളിലും ജനലുകളിലും നേരിട്ട് വെയിൽ പതിക്കുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. വീടിനോട് ചേർന്ന് മരങ്ങൾ നടുമ്പോൾ വേരുകളുടെ വളർച്ചയും കെട്ടിടത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പരിഗണിക്കണം.
- ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ ഉറപ്പാക്കാം
വീടിനുള്ളിലെ ചൂടുവായു പുറത്തേക്ക് പോകാനും ശുദ്ധവായു അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ടാകണം. ഇതിനായി വീടിന്റെ എതിർവശങ്ങളിലുള്ള ജനലുകൾ തുറക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിർമാണസമയത്ത് തന്നെ വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ ജനലുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാകും.
- ചൂട് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ജനലുകളും ഷേഡുകളും
വെയിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന ജനലുകളിൽ സൺഷേഡുകൾ, ബ്ലൈൻഡുകൾ, ചജ്ജകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാം. ജനലുകൾക്ക് പുറത്തായി ഷേഡുകൾ നൽകുന്നത് അകത്ത് ചൂട് എത്തുന്നത് തടയാൻ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. പുതിയ വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നീട് അധിക ചെലവ് ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും.
- വലിയ ചെലവില്ലാതെ തണുപ്പുള്ള വീട്
വേനൽക്കാലത്ത് വീടിനുള്ളിലെ ചൂട് കുറക്കാൻ എയർ കണ്ടീഷണറുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. വീടിന്റെ നിർമാണരീതി, വായുസഞ്ചാരം, സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേശനം, ചെടികളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിവയെല്ലാം അകത്തളങ്ങളിലെ താപനിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. വീടിന്റെ സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പാക്കാം.