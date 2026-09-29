വേനൽക്കാലത്ത് വീട് 'കൂൾ' ആക്കാം; വീടിനുള്ളിൽ കുളിർമ നിറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വേനൽക്കാലത്ത് വീട് 'കൂൾ' ആക്കാം; വീടിനുള്ളിൽ കുളിർമ നിറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾtext_fields
വേനൽക്കാലത്ത് വീടിനുള്ളിലെ ചൂട് പുറത്തുള്ളതിനേക്കാൾ അസഹനീയമായി തോന്നാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയും വലിയ ഗ്ലാസ് ജനലുകളും ഉള്ള വീടുകളിൽ പകൽ മുഴുവൻ ചൂട് കെട്ടിക്കിടന്ന് രാത്രിയിലും മുറികൾ ചൂടായിരിക്കും. എ.സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും വൈദ്യുതി ചെലവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, വീട്ടിലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ചൂട് കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനും കഴിയും.
ജനലുകളിലൂടെയുള്ള സൂര്യപ്രകാശം നിയന്ത്രിക്കാം
വീടിനുള്ളിലേക്ക് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം പ്രവേശിക്കുന്നത് ചൂട് കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും വെയിൽ ലഭിക്കുന്ന ജനലുകളിൽ കർട്ടൻ, ബ്ലൈൻഡ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാം. ഇളം നിറത്തിലുള്ള കട്ടിയുള്ള കർട്ടനുകൾ നേരിട്ടുള്ള ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ജനലുകൾക്ക് പുറത്ത് ഷേഡുകളോ സൺഷേഡുകളോ നൽകുന്നതും പ്രയോജനകരമാണ്.
ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ
വീട്ടിലെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകാനും തണുത്ത വായു അകത്തേക്ക് വരാനും വായുസഞ്ചാരം ആവശ്യമാണ്. വീടിന്റെ എതിർവശങ്ങളിലുള്ള ജനലുകളും വാതിലുകളും അനുയോജ്യമായ സമയങ്ങളിൽ തുറന്നിടുന്നത് വായുസഞ്ചാരം വർധിപ്പിക്കും. രാവിലെയും വൈകീട്ടും പുറത്തേക്കുള്ള വായു താരതമ്യേന സുഖകരമായിരിക്കുമ്പോൾ ജനലുകൾ തുറക്കാം. എന്നാൽ, പുറത്തുള്ള ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ജനലുകൾ തുറന്നിടുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഗുണകരമാകണമെന്നില്ല.
മേൽക്കൂരയുടെ ചൂട് കുറയ്ക്കാം
വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പകൽ മുഴുവൻ സൂര്യചൂട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ചൂട് രാത്രിയിലും വീടിനുള്ളിലേക്ക് എത്താം. മേൽക്കൂരയിൽ അനുയോജ്യമായ റൂഫ് കോട്ടിങ്, ഇൻസുലേഷൻ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. വീടിന്റെ ഘടനയ്ക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശം തേടുന്നതാണ് നല്ലത്.
ടെറസിൽ പച്ചപ്പ് ഒരുക്കാം
ടെറസ് ഗാർഡൻ, ചെടികൾ, വള്ളിച്ചെടികൾ എന്നിവ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടിന് പച്ചപ്പ് നൽകുന്നതിനൊപ്പം നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. എന്നാൽ, ടെറസിൽ ചെടികളും മണ്ണും സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് അധികഭാരം താങ്ങാനാകുമോ എന്നും വെള്ളം ചോർച്ചയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം.
ഇൻഡോർ ചെടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
വീടിനുള്ളിൽ അനുയോജ്യമായ ഇൻഡോർ ചെടികൾ വയ്ക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിന് പച്ചപ്പും ഭംഗിയും നൽകും. എന്നാൽ, ചെടികൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മുറിയിലെ താപനില ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ ചെടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം
പഴയ തരത്തിലുള്ള ചില ലൈറ്റുകൾ കൂടുതൽ ചൂട് പുറത്തുവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആവശ്യമായിടത്ത് ഊർജക്ഷമമായ എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പകൽ സമയത്ത് പ്രകൃതിദത്ത വെളിച്ചം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
തറയും വീടിന്റെ പുറംഭാഗവും ശ്രദ്ധിക്കാം
വീടിന്റെ പുറംഭാഗത്ത് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷേഡുകൾ, മരങ്ങൾ, അനുയോജ്യമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ് എന്നിവ ഒരുക്കാം. വീടിന് ചുറ്റും പച്ചപ്പ് നിലനിർത്തുന്നത് ചൂട് കുറയ്ക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ, ചുവരിനോട് ചേർന്ന് വലിയ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പം, കീടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
വീടിനുള്ളിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ ഒരൊറ്റ പരിഹാരത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ജനലുകളിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള വെയിൽ നിയന്ത്രിക്കുക, വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, മേൽക്കൂരയുടെ ചൂട് കുറയ്ക്കുക, പച്ചപ്പ് വർധിപ്പിക്കുക, അനാവശ്യമായ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടപ്പാക്കിയാൽ വീടിനുള്ളിലെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കാം.
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