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    Interiors
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 4:46 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 5:05 PM IST

    കർട്ടനുകൾ വെറും മറയല്ല: മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാക്കഥകൾ

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    കർട്ടനുകൾ വെറും മറയല്ല: മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാക്കഥകൾ
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    വീട്ടിനകത്തെ അലങ്കാരങ്ങളിൽ കർട്ടനുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ജനലുകൾ മറക്കാനുള്ള ലളിതമായ ഉപകരണം എന്നതിലുപരി, കർട്ടൻ ഒരു വീടിന്റെ വ്യക്തിത്വം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഘടകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

    കർട്ടനുകളുടെ പ്രയോജനം

    കർട്ടനുകൾ ഒന്നിലധികം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. സ്വകാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുക, വെളിച്ചം നിയന്ത്രിക്കുക, ചൂടും തണുപ്പും തടയുക, ശബ്ദം ആഗിരണം ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം കർട്ടന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് തിക്കുള്ള കർട്ടനുകൾ വീടിനകത്തെ ചൂട് ഗണ്യമായി കുറക്കുമെന്ന് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നു.

    തുണി തരങ്ങൾ

    • കോട്ടൺ-ഏറ്റവും സാധാരണമായ തുണി. ഇത് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതും കഴുകാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമാണ്. ഉഷ്ണ കാലാവസ്ഥകൾക്ക് അനുയോജ്യവുമാണ്.
    • സിൽക്ക്-ആഢംബരത്തിന്റെ പ്രതീകം. ഡ്രോയിങ് റൂമിനും ഔദ്യോഗിക ഇടങ്ങൾക്കും ഇത് ഏറ്റവും യോജിച്ചത്. എന്നാൽ, പരിപാലനം ശ്രദ്ധയോടെ വേണം.
    • വെൽവെറ്റ്-തിക്കും ഭാരവുമുള്ള തുണി ഉൾഭാഗത്തെ ഉഷ്ണം നിലനിർത്തുകയും ശബ്ദം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹോം തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഇത് നല്ലതാണ്.
    • ലിനൻ-പ്രകൃതിദത്ത ഭംഗിയും ലാഘവവുമുള്ള ഈ തുണി ബോഹോ, മിനിമലിസ്റ്റ് ശൈലികൾക്ക് ഇണങ്ങും.
    • ബ്ലാക്ക്‌ഔട്ട് തുണി-വെളിച്ചം പൂർണ്ണമായി തടയുന്ന ഈ തരം തുണികൾ കിടപ്പുമുറിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ജോലിക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്

    നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

    മുറിയുടെ നിറത്തിനും ഫർണിച്ചറിനും ഇണങ്ങുന്ന നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ചെറിയ മുറികൾക്ക് ഇളം നിറങ്ങൾ-ഓഫ് വൈറ്റ്, ക്രീം, ലൈറ്റ് ഗ്രേ എന്നിവ ഉചിതമാണ്. ഇവ മുറിയെ വിശാലമായി കാണിക്കും. വലിയ മുറികൾക്ക് കടും നിറത്തിലുള്ള കർട്ടനുകൾ ആഴവും ചൂടും കൊണ്ടുവരും. ഒരേ നിറത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഷേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മികച്ച ശൈലികലിൽ ഒന്നാണ്.

    അളവും തൂക്കലും

    കർട്ടൻ തൂക്കുന്ന വിധം മുറിയുടെ ഭംഗിയെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ബാധിക്കും. ചുവരിന്റെ മേൽഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് ഹുക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് മുറിയെ ഉയർന്നതായി കാണിക്കും. കർട്ടന്റെ വീതി ജനലിന്റെ ഇരട്ടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആകണം. നിലം തൊടുന്ന നീളമുള്ള കർട്ടനുകൾ ഒരു ആഢംബര ഭാവം നൽകും.

    പരിചരണം

    കർട്ടനുകൾ ക്രമമായി അലക്കുന്നതും ധൂളി നീക്കം ചെയ്യുന്നതും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഗൃഹ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പ് വരുത്തും. ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ആവശ്യമുള്ള തുണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ലേബലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. കർട്ടൻ എന്നത് വെറും തുണി മാത്രമല്ല അത് ഒരു വീടിന്റെ ആത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

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    TAGS:grihamcurtainsInterior DesignhomeVarious
    News Summary - Behind the Scenes: The Mysteries of the Curtains
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