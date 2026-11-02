വീടിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വീടിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾtext_fields
ഒരു വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പ്രധാനമായി വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ. ലൈറ്റുകൾ, ഫാനുകൾ, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിങ് മെഷീൻ, എയർ കണ്ടീഷണർ തുടങ്ങി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നത് മുതൽ വയറിങ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി വഴി പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?
അപേക്ഷ എങ്ങനെ നൽകാം?
പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷനായി കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ബന്ധപ്പെട്ട വൈദ്യുതി സെക്ഷൻ ഓഫിസ് വഴിയോ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ പുതിയ കണക്ഷൻ സേവനം ഉപയോഗിക്കാം. അപേക്ഷകന്റെ പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നൽകണം. സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും ആവശ്യമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടിവരും. ആധാരം, കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖ, നികുതി രസീത് തുടങ്ങിയവയിൽ ആവശ്യമായത് ഹാജരാക്കണം. വാടക വീടാണെങ്കിൽ ഉടമയുടെ സമ്മതപത്രമോ മറ്റു അനുബന്ധ രേഖകളോ ആവശ്യപ്പെടാം. രേഖകളുടെ കൃത്യമായ പട്ടിക ബന്ധപ്പെട്ട കെ.എസ്.ഇ.ബി സെക്ഷൻ ഓഫിസിൽനിന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
കണക്ഷൻ എടുക്കും മുമ്പ് ലോഡ് കണക്കാക്കണം
വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് കണക്ഷന്റെ ലോഡ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ലൈറ്റുകൾ, ഫാനുകൾ, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിങ് മെഷീൻ, മോട്ടോർ, ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, എയർ കണ്ടീഷണർ തുടങ്ങിയവയുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കണക്കിലെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതും മുൻകൂട്ടി പരിഗണിക്കണം. ആവശ്യത്തിലധികം ലോഡ് അനുവദിച്ചാൽ അനാവശ്യമായ അധിക ചെലവുണ്ടാകാം. അതേസമയം, ആവശ്യത്തിന് കുറഞ്ഞ ലോഡ് മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരേസമയം കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനാൽ ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെയോ ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധന്റെയോ സഹായത്തോടെ ലോഡ് കണക്കാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
വയറിങ്ങിൽ സുരക്ഷക്ക് പ്രാധാന്യം
വീടിന്റെ വയറിങ് ജോലികൾ അംഗീകൃതവും പരിചയസമ്പന്നനുമായ ഇലക്ട്രീഷ്യനെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം. നിലവാരമുള്ള വയറുകളും സ്വിച്ചുകളും മറ്റു അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. വൈദ്യുതി ചോർച്ച തടയാനുള്ള ഇ.എൽ.സി.ബി/ആർ.സി.സി.ബി, അനുയോജ്യമായ എം.സി.ബി, ശരിയായ എർത്തിങ് എന്നിവ നിർബന്ധമായും പരിഗണിക്കണം. വയറിങ് പൂർത്തിയായശേഷം ആവശ്യമായ പരിശോധനകളും നടത്തണം.
മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതരുടെ പരിശോധനയും നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായശേഷമാണ് വൈദ്യുതി മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ച് കണക്ഷൻ നൽകുന്നത്. മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലം അധികൃതർ നിർദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതായിരിക്കണം. മീറ്റർ എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാനും റീഡിങ് എടുക്കാനും കഴിയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. മഴയും വെള്ളവും നേരിട്ട് ബാധിക്കാത്ത സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കണം.
ചെലവും ബില്ലും മുൻകൂട്ടി അറിയാം
പുതിയ കണക്ഷനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷാഫീസ്, സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം, കണക്ഷൻ ചാർജ്, ആവശ്യമായ സർവീസ് ലൈൻ ചെലവ് തുടങ്ങിയവ ബാധകമായേക്കാം. കണക്ഷന്റെ സ്വഭാവം, അനുവദിച്ച ലോഡ്, നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് ചെലവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അതിനാൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽനിന്ന് കൃത്യമായ ചെലവുവിവരം തേടണം. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിച്ചശേഷം ബിൽ കൃത്യമായി അടക്കുകയും മീറ്റർ റീഡിങ് പരിശോധിക്കുകയും വേണം. വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബില്ലിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. ചുരുക്കത്തിൽ, കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ, ലോഡ്, വയറിങ്, സുരക്ഷ, ചെലവ് എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാൽ അനാവശ്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അധികചെലവും ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിതമായ വൈദ്യുതി സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കാം.