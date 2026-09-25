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    കെ-സ്മാർട്ട് മുതൽ ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ; വീട് നിർമാണം അറിയേണ്ട നിയമങ്ങൾ

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    കെ-സ്മാർട്ട് മുതൽ ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ; വീട് നിർമാണം അറിയേണ്ട നിയമങ്ങൾ
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    വീടിന്റെ ആസൂത്രണത്തിലും ഡിസൈനിങിലും കാണിക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം തന്നെ നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ നിയമപരമായ അനുമതികൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും വേണം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ (പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ) നിന്നുള്ള കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റും (Building Permit) ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതിപത്രങ്ങളും (NOC) ഇല്ലാതെ നടത്തുന്ന നിർമാണങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വലിയ നിയമക്കുരുക്കുകൾക്കും സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾക്കും വഴിതെളിക്കും.

    • കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ (KPBR / KMBR)

    കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തികളിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങളും (KPBR), മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങളുമാണ് (KMBR) നിലവിലുള്ളത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം, ഭൂമിയുടെ അതിരുകളിൽ നിന്ന് പാലിക്കേണ്ട അകലം (Setback), കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം, കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യം, സ്വാഭാവിക വായുസഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും ഉറപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം. ഇതിനായി അംഗീകൃത ലൈസൻസുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എൻജിനീയർ മുഖേന മാത്രമേ പ്ലാനും സൈറ്റ് പ്ലാനും തയാറാക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

    • കെ-സ്മാർട്ട് പോർട്ടൽ വഴിയുള്ള അപേക്ഷ

    കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റിനായി ഓൺലൈൻ സംവിധാനമായ 'കെ-സ്മാർട്ട്' (K-SMART) പോർട്ടൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

    1. അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രധാന രേഖകൾ- വസ്തുവിന്റെ ആധാരം (Title Deed)-ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന പ്രമാണം.
    2. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കരമടച്ച രസീത് (Land Tax Receipt)-
      വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ അടച്ച രസീത്.
    3. കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (Possession Certificate)- വില്ലേജ് ഓഫിസറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.
    4. ലൊക്കേഷൻ പ്ലാനും സ്കെച്ചും- വസ്തുവിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
    5. അംഗീകൃത പ്ലാനുകൾ- ലൈസൻസ്ഡ് എൻജിനീയർ തയാറാക്കിയ കെട്ടിട പ്ലാൻ, സൈറ്റ് പ്ലാൻ, സർവിസ് ലേഔട്ട്.
    6. ഉടമയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ- ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയവ.

    • വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതിപത്രങ്ങൾ

    നിർമാണം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണവും അനുസരിച്ച് പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന എൻ.ഒ.സികൾ ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്:

    • നെൽവയൽ-തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള അനുമതി: വസ്തുവിന്റെ റവന്യൂ രേഖകളിൽ (തണ്ടപ്പേര്/ഡാറ്റാ ബാങ്ക്) ഭൂമി 'നിലം' അല്ലെങ്കിൽ 'നഞ്ച' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പുരയിടമാക്കി തരംമാറ്റുന്നതിന് (Form 6 / Form 7 / Form 9) ആർ.ഡി.ഒ (RDO) തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ് നിർബന്ധമാണ്.
    • തീരദേശ പരിപാലന നിയമം (CRZ Clearance): കടലോര അല്ലെങ്കിൽ കായലോര മേഖലകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയാണെങ്കിൽ തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിയുടെ (KCZMA) എൻ.ഒസി വാങ്ങിയിരിക്കണം.
    • റെയിൽവേ / ദേശീയപാത അനുമതി: റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയപാതകൾക്കോ തൊട്ടടുത്താണ് നിർമാണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള എൻ.ഒ.സി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.
    • അഗ്നിരക്ഷാ സേന (Fire Force) & മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്: സാധാരണ വീടുകൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും വലിയ റെസിഡൻഷ്യൽ സമുച്ചയങ്ങൾക്കും വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെയും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെയും അനുമതി നിർബന്ധമാണ്.
    • പെർമിറ്റ് ലഭിക്കലും നിർമാണവും

    സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയും രേഖകളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്ഥലം നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്ലാൻ കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ നിർണ്ണിത പെർമിറ്റ് ഫീസ് അടച്ച് 'കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ്' കൈപ്പറ്റാം. സാധാരണയായി പെർമിറ്റിന് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ കാലാവധിയുണ്ടാകും. അനുവദിച്ച പ്ലാനിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്താതെ വേണം കെട്ടിട നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ.

    • ഓക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കെട്ടിട നമ്പറും

    വീടിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം ലൈസൻസ്ഡ് എൻജിനീയർ ഒപ്പിട്ട 'കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' (Completion Certificate) പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർമാണം പരിശോധിച്ച് പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് വീട് പണിതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ 'ഓക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' (താമസാനുമതി) നൽകുകയും കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കെട്ടിട നമ്പർ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കെ.എസ്.ഇ.ബി (KSEB) വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ എന്നിവ സ്ഥിരമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിച്ച് നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്നത് വഴി, ഭാവിയിലുണ്ടാകാവുന്ന വൻ തുക പിഴകൾ, നിർമാണം തടയൽ, കണക്ഷനുകൾ നിഷേധിക്കൽ തുടങ്ങിയ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സുരക്ഷിതമായി സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കാനും സാധിക്കും.

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    News Summary - House Construction: K-Smart to Occupancy Certificate
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