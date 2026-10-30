വീട് നിർമാണത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വീട് നിർമാണത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾtext_fields
വീട് നിർമിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതു മുതൽ പ്ലാൻ തയാറാക്കുന്നതു വരെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ നിയമപരമായ അനുമതികളും നേരത്തേ ഉറപ്പാക്കണം. അനുമതികൾ ലഭിക്കാതെ നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് പിഴ, നിർമാണത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, നിയമനടപടികൾ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വീട് നിർമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖകൾ
വീട് നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ, ഭൂനികുതി രസീത്, കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സർവേ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കണം. ഭൂമി പുരയിടമാണോ, നിലമാണോ, മറ്റേതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണോ എന്നതും പ്രധാനമാണ്. ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയാണെങ്കിൽ നിർമാണത്തിന് പ്രത്യേക അനുമതികളോ നടപടിക്രമങ്ങളോ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഭൂമിയുടെ തരം, സ്ഥാനം എന്നിവ അനുസരിച്ച് ബാധകമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടും.
പ്ലാനും കെട്ടിടച്ചട്ടങ്ങളും
ലൈസൻസുള്ള ആർക്കിടെക്ട്, എൻജിനീയർ, സൂപ്പർവൈസർ തുടങ്ങിയവരുടെ സഹായത്തോടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാൻ തയാറാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം, ഉയരം, നിലകളുടെ എണ്ണം, റോഡിൽനിന്നും അതിർത്തികളിൽനിന്നുമുള്ള അകലം, തുറസ്സായ സ്ഥലം, പാർക്കിങ് സൗകര്യം തുടങ്ങിയവ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടനിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കണം. പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബാധകമായ ചട്ടങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായേക്കാം. അതിനാൽ പ്ലാൻ തയാറാക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിലെ നിബന്ധനകൾ പരിശോധിക്കണം.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ?
കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇവയാണ്:
- നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ
- ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ
- ഭൂനികുതി അടച്ച രസീത്
- കെട്ടിടത്തിന്റെ വിശദമായ പ്ലാനും സൈറ്റ് പ്ലാനും
- രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലൈസൻസിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
- ബാധകമായ ഫീസ് അടച്ചതിന്റെ രസീത്
സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് അധിക രേഖകളോ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നിരാക്ഷേപപത്രങ്ങളോ (എൻ.ഒ.സി) ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
അപേക്ഷ കെ-സ്മാർട്ട് വഴി
കേരളത്തിൽ കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതിക്കായി കെ-സ്മാർട്ട് (K-SMART) സംവിധാനത്തിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷയുടെ പുരോഗതി അറിയുന്നതിനും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കും. സ്ഥലത്തിന് ബാധകമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇതിലെ 'Know Your Land' സൗകര്യവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
അനുമതി ലഭിച്ചശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
അംഗീകരിച്ച പ്ലാനിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിർമാണം നടത്തരുത്. അധിക മുറികൾ, നിലകൾ, ബാൽക്കണി തുടങ്ങിയവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അനുമതി മുൻകൂട്ടി തേടണം. നിർമാണം പൂർത്തിയായശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ പാലിച്ച് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും നേടണം. അനുമതിയില്ലാത്ത നിർമാണം പിന്നീട് കെട്ടിടനികുതി, വൈദ്യുതി, വെള്ളം, വിൽപന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം.