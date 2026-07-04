പൂമുഖം-അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നിടം, എങ്ങനെയാവണം അറിയേണ്ടതെല്ലാം...text_fields
വീടിന്റെ മുഖമാണ് പൂമുഖം. ഒരു അതിഥി വീട്ടിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഇടം. അതുകൊണ്ട് പൂമുഖത്തിന്റെ ഭംഗിയും ക്രമീകരണവും വീടിന്റെ ആകെയുള്ള മതിപ്പ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭംഗിയുടെ ഇടം
പൂമുഖത്തിന്റെ ഭംഗി അലങ്കാരവസ്തുക്കളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. വൃത്തിയായി അടിച്ചുവാരിയ തറ, ചുവരിൽ തൂക്കിയ ചിത്രങ്ങൾ, മേശപ്പുറത്ത് ക്രമമായി വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഒരു പൂമുഖത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. ലാളിത്യത്തിലും ഭംഗി കണ്ടെത്താം എന്നതാണ് പൂമുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അധികം അലങ്കാരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും വൃത്തിയും ക്രമവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇടം മനോഹരമായി അനുഭവപ്പെടും.
വീടിന്റെ കാഴ്ച
പൂമുഖത്തിരുന്നാൽ വീടിന്റെ കാഴ്ച ലഭിക്കണം എന്നത് പഴയകാല വീടുകളുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. മുറ്റത്തേക്കും റോഡിലേക്കും തുറന്നുകിടക്കുന്ന ജനലുകൾ, വരാന്തയിലൂടെ കാണുന്ന പച്ചപ്പ്, അകലെ കാണുന്ന മരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പൂമുഖത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമാധാനം നൽകും. ഇന്നത്തെ വീടുകളിലും ഈ കാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജനലിലൂടെ പുറംലോകം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൂമുഖം അതിഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാഗതാർഹമായി തോന്നും.
ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇടമെന്ന നിലയിൽ പൂമുഖത്തെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പഴയ വീടുകളിലെ മരക്കസേരകളും ചാരുകസേരയും മുതൽ ഇന്നത്തെ സോഫയും കട്ടിലും വരെ ഇരിപ്പിടം സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കണം എന്നത് പ്രധാനമാണ്. അതിഥി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത തോന്നാതെ, സൗഹൃദപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ സ്ഥാനവും ക്രമീകരണവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. മുഖാമുഖം സംസാരിക്കാൻ പാകത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച കസേരകൾ പൂമുഖത്തിന് ഊഷ്മളത നൽകും.
ചെറിയ പൂക്കളുടെ സാന്നിധ്യം
ഒരു പൂമുഖത്തിന്റെ ഭംഗി പൂർണമാകുന്നത് ചെറിയ പൂക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച ഒരു ചെറിയ പൂപ്പാത്രമോ, ജനലരികിൽ വെച്ച ചെടിച്ചട്ടിയോ, മുറ്റത്തുനിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത ചെമ്പരത്തിപ്പൂവോ മുല്ലപ്പൂവോ ഇവയെല്ലാം പൂമുഖത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യവും സുഗന്ധവും നൽകും. അധികം ചെലവില്ലാതെ, പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സ്പർശം അതിഥികൾക്ക് ഊഷ്മളമായ അനുഭവം പകരുന്നതാണ്.
പൂമുഖം വീടിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ വാതിലാണ്. ഭംഗിയും ക്രമവും കാഴ്ചയും സൗകര്യപ്രദമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ചെറിയ പൂക്കളുടെ സാന്നിധ്യവും ചേരുമ്പോൾ പൂമുഖം യഥാർഥ സ്വാഗതസ്ഥലമാവും. അതിഥികളെ സ്നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇടം, ഓരോ വീടിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആതിഥ്യമര്യാദയുടെയും പ്രതിഫലനമാണ്.
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