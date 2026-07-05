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    Posted On
    date_range 5 July 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 9:53 AM IST

    'സ്വന്തം വീട്' എന്ന സ്വപ്നം - യുവതലമുറ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ

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    സ്വന്തം വീട് എന്ന സ്വപ്നം - യുവതലമുറ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
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    'സ്വന്തമായി ഒരു വീട്' എക്കാലത്തെയും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. മുൻതലമുറകൾക്ക് അത് ജീവിതത്തിന്റെ അഭിമാനവും സുരക്ഷിതത്വവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, യുവതലമുറക്ക് ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാലം മാറിയതോടെ വീട് എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

    ഭൂമിയുടെയും നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെയും വിലക്കയറ്റം

    കേരളത്തിൽ ഭൂമിയുടെവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. നഗരങ്ങളിലും അർദ്ധനഗര പ്രദേശങ്ങളിലും സെന്റ് ഒന്നിന് ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ശരാശരി വരുമാനമുള്ള ഒരു യുവാവിന് സ്വന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങുകയെന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിനുപുറമെ സിമന്റ്, കമ്പി, മണൽ തുടങ്ങിയ നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലയും ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വീട് നിർമാണച്ചെലവ് പലരുടെയും കൈയെത്താ ദൂരത്താക്കുന്നു.

    തൊഴിൽ അസ്ഥിരതയും വരുമാന വെല്ലുവിളികളും

    യുവതലമുറയിൽ പലരും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഗിഗ് ഇക്കണോമിയിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. സ്ഥിരവരുമാനമില്ലാത്തത് ഭവനവായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനും തിരിച്ചടക്കുന്നതിനും തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ജീവിതച്ചെലവ് വർധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സമ്പാദ്യം സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ശേഷിയും കുറയുന്നു.

    ഭവനവായ്പയും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും

    ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്ത് വീട് വെക്കുന്നത് സാധാരണമായെങ്കിലും ഉയർന്ന പലിശനിരക്കും ദീർഘകാല തിരിച്ചടവും യുവാക്കളുടെ മേൽ വലിയ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കടബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുന്നത് പലർക്കും മാനസിക സമ്മർദ്ദമായി മാറുന്നു.

    പ്രവാസജീവിതവും കുടിയേറ്റവും

    തൊഴിൽ തേടി വിദേശത്തേക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന യുവാക്കൾക്ക് നാട്ടിൽ വീട് വെക്കുകയെന്നത് ദീർഘകാല സ്വപ്നമായി മാറുകയാണ്. അകലെയിരുന്ന് നിർമാണം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്നതും വിശ്വസ്തരായ ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്നതും അധിക വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

    മാറുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ

    യുവതലമുറയിൽ ചിലർ 'സ്വന്തം വീട്' എന്ന പരമ്പരാഗത സങ്കൽപ്പത്തെ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവരും ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് വീടുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരും വർധിച്ചുവരികയാണ്.

    'സ്വന്തം വീട്' എന്ന സ്വപ്നം ഇന്നും യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള വഴികൾ കൂടുതൽ ദുഷ്കരമായി മാറുകയാണ്. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, ക്ഷമ, യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ മാത്രമേ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതോടൊപ്പം, സർക്കാറിന്റെ ഭവനപദ്ധതികളും താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങളും കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് യുവതലമുറയുടെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായകമാകും.

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    TAGS:grihammy homeloanjobsChallengesDreamyoungexpatriate lifeGenerations
    News Summary - The dream of 'owning a home' - the challenges facing the younger generation
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