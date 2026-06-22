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    Home Tips
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 5:23 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 5:23 PM IST

    ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ: സ്വപ്ന ഭവനം നിർമിക്കാം

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    ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ: സ്വപ്ന ഭവനം നിർമിക്കാം
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    വീട് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. ഇന്ന് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആഡംബരത്തിന്റെ അടയാളമല്ല, മറിച്ച് ഒരു സാധാരണ വീടിനെ സുന്ദരവും പ്രായോഗികവുമായ ഇടമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കലയാണ്.

    നിറങ്ങൾ

    ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നിറങ്ങളാണ്. നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുറിയുടെ ആകെയുള്ള അന്തരീക്ഷ മാറ്റും. ഇളം നിറങ്ങൾ മുറിയെ വലുതായി തോന്നിക്കും. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇളം മഞ്ഞ, ക്രീം, ഓഫ് വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളാണ് മുറികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്.

    ഫർണിച്ചർ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

    ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയോടൊപ്പം പ്രായോഗികതക്കും പ്രാധാന്യം നൽകണം. മുറിയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫർണിച്ചർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ചെറിയ മുറികളിൽ മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ ഫർണിച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യമുള്ള കട്ടിൽ, ഫോൾഡിങ് ടേബിൾ എന്നിവ ചെറിയ വീടുകളിൽ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

    പ്രകാശ സംവിധാനം

    ഒരു മുറിയുടെ ഭംഗി പൂർണമാകുന്നത് ശരിയായ പ്രകാശ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്. പകൽ വെളിച്ചം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ജനലുകൾ ക്രമീകരിക്കണം. രാത്രിയിൽ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, ടാസ്ക് ലൈറ്റിങ്, അക്സന്റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് മികച്ച അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.

    കേരളീയ പാരമ്പര്യവും ആധുനിക ഡിസൈനും

    ജനപ്രിയമായ ഒരു ട്രെൻഡാണ് കേരളീയ പാരമ്പര്യ ഡിസൈൻ ആധുനിക ശൈലിയുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത്. തേക്ക് തടിയിൽ നിർമിച്ച ഫർണിച്ചർ, കൈത്തറി തുണിത്തരങ്ങൾ, മൺപ്പാത്രങ്ങൾ, ഓടിട്ട തറ എന്നിവ ആധുനിക ഡിസൈനുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി നൽകുന്നു.

    ചെടികളും പ്രകൃതിയും

    ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ ഇന്ന് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. മണി പ്ലാന്റ്, സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്, പോത്തോസ് തുടങ്ങിയ ചെടികൾ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു. ഇവ വായുവിനെ ശുദ്ധമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭംഗിയും വർധിപ്പിക്കുന്നു.


    ബജറ്റ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ

    വലിയ ബജറ്റ് ഇല്ലാതെ വീടിനെ സുന്ദരമാക്കാൻ സാധിക്കും. പഴയ ഫർണിച്ചർ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മുറി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നിവ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. ഒടുവിൽ, നല്ല ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ അതിൽ താമസിക്കുന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം.

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    TAGS:grihambeautifulInterior DesignhomeDream Home
    News Summary - Interior Design: Let's Build a Dream Home
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