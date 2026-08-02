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    Home Tips
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 7:57 AM IST

    വീടിന്റെ ടെറസിൽ ലീക്ക് - മാർഗ്ഗങ്ങൾ

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    വീടിന്റെ ടെറസിൽ ലീക്ക് - മാർഗ്ഗങ്ങൾ
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    വീടിന്റെ ദൃഢതയും ആയുസ്സും നിലനിർത്തുന്നതിൽ ടെറസ് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് പ്രധാനമാണ്. മഴ, വെയിൽ, ഈർപ്പം എന്നിവ ടെറസിൽ പതിക്കുന്നതിനാൽ, ഉചിതമായ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. ടെറസ് ലീക്ക് ആരംഭിച്ചാൽ അത് ചുമർ, സ്ലാബ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും വൻ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രശ്നം തടയാൻ ഇന്ന് വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട്.

    ബിറ്റുമെൻ

    ബിറ്റുമെൻ ഒരു പ്രാചീനവും ഫലപ്രദവുമായ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് വസ്തുവാണ്. ടെറസിൽ ചൂടാക്കി ഒഴിക്കുകയോ, ടോർചിങ് രീതിയിൽ ഉരുക്കി പൂശുകയോ ചെയ്യുന്നു. ബിറ്റുമെൻ മെംബ്രേൻ ഷീറ്റ് ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ടെറസ് പ്രതലത്തിൽ ഒട്ടിച്ചോ, ചൂടിലൂടെ ഉറപ്പിച്ചോ ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ ശക്തമായി തടയാൻ ഇതിനു കഴിവുണ്ട്.

    ക്രിസ്റ്റലൈൻ


    സിമന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ്. ജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ഉള്ളിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു; ഇത് ചെറിയ വിടവുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ജലതടസ്സം നിർമ്മിക്കുന്നു. Xypex, Kryton തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഈ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരിക്കൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ ഇത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെ മാറുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.

    പോളിയുറിൻ ലിക്വിഡ് മെംബ്രേൻ


    PU കോട്ടിങ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് പരിഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത് ദ്രാവകരൂപത്തിൽ ടെറസിൽ ഒഴിച്ചു പൂശുന്നു. ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇലാസ്തിക പാളിയായി മാറുന്നു. ചെറുതായ വിള്ളലുകൾ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ളതും UV-പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതുമാണ്.

    ആക്രിലിക് കോട്ടിങ്


    ആക്രിലിക് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിങ് ലായനി ടെറസ് ഉപരിതലത്തിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചോ റോളർ കൊണ്ടോ പൂശുന്നു. ഇത് ചൂട് നിയന്ത്രണത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു. ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഡോ. ഫിക്സിറ്റ്, ഫെവിക്രൽ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ പ്രസിദ്ധമാണ്.

    ഇപ്പോക്സി കോട്ടിങ്


    ടെറസ് ഫ്ലോറിന് ഒരേ സമയം വാട്ടർപ്രൂഫിങ്ഉം ഈടും നൽകാൻ epoxy resin ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് രാസ പ്രതിരോധം കൂടുതലുള്ളതിനാൽ വ്യവസായ, വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.

    സിമന്റ് സ്ലറി


    പോളിമർ പരിഷ്കരിച്ച സിമന്റ് സ്ലറിയാണ് ഗ്രാമീണ, ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം. പ്രൈമർ — ബേസ് കോട്ട് — ഫിനിഷ് കോട്ട് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നു. SBR (Styrene Butadiene Rubber) ലാറ്റക്സ് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന polymer slurry ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ്.


    ശരിയായ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് ഒരു ചെലവല്ല. ഇത് ദീർഘകാല നിക്ഷേപമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ആയുസ്സ് ഈ ഒരൊറ്റ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഇരട്ടിപ്പിക്കാം.

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    TAGS:housegrihamleaksolutionterrace
    News Summary - Leak on the terrace of the house - methods
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