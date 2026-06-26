'ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, വീടിനും പ്രശ്നമാണ്'text_fields
വീടുകളിൽ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതോടൊപ്പം വീടിന്റെ ബലക്ഷയത്തിനും വഴിവെക്കും. കേരളം പോലുള്ള ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾക്കുള്ളിലെ ഈർപ്പം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
വീട്ടിൽ ഈർപ്പം കൂടുന്നത്
- വായുസഞ്ചാരമില്ലായ്മ- വീടിനുള്ളിൽ ആവശ്യത്തിന് വായുസഞ്ചാരമില്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം കെട്ടിക്കിടക്കും.
- ചോർച്ചകൾ- മേൽക്കൂരയിലോ ഭിത്തിയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വിള്ളലുകൾ വഴിയോ പൈപ്പുകളിലെ ലീക്കേജ് വഴിയോ വെള്ളം അകത്തേക്ക് എത്താം.
- കഴുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ- വീടിനുള്ളിൽ നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കുന്നത് ഈർപ്പം വർധിപ്പിക്കും.
- പാചകം- അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ആവി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതും വീടിനുള്ളിലെ ഈർപ്പം വർധിപ്പിക്കും.
ഈർപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ
വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുക: വീടിനുള്ളിലെ ഈർപ്പം കുറയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി കൃത്യമായ വായുസഞ്ചാരമാണ്. പകൽ സമയത്ത് ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടുന്നത് വീടിനുള്ളിലെ വായു പുറത്തെ വായുവുമായി മാറി പുതിയതും വരണ്ടതുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കും. എക്സോസ്റ്റ് ഫാനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുക്കളയിലെയും കുളിമുറിയിലെയും ഈർപ്പം പുറത്തുകളയാൻ സഹായിക്കും.
ചോർച്ചകൾ പരിഹരിക്കുക: ഭിത്തികളിൽ പാടുകൾ കാണുകയോ പെയിന്റ് ഇളകി വരികയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചോർച്ചയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മേൽക്കൂരയിലെ ടൈലുകൾ ശരിയാക്കുക, ഭിത്തികളിലെ വിള്ളലുകൾ വാട്ടർപ്രൂഫ് കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കുക എന്നിവ ചെയ്യണം. പ്ലംബിങ് ജോലികളിലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കണം.
ഹ്യുമിഡിഫയറുകൾ: വർധിച്ച അളവിൽ ഈർപ്പമുള്ള വീടുകളിൽ 'ഡീഹ്യുമിഡിഫയർ' എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ അധിക ഈർപ്പത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് വായു വരണ്ടതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
വീടിനുള്ളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാതിരിക്കുക: കഴുകിയ നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ വീടിനുള്ളിലെ സ്റ്റാന്റുകളിൽ ഉണക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇത് വായുവിലേക്ക് നേരിട്ട് ഈർപ്പം പകരും. വസ്ത്രങ്ങൾ പുറത്ത് വെയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണക്കുക.
ചെടികളുടെ പരിപാലനം: വീടിനുള്ളിൽ ധാരാളം ചെടികൾ വളർത്തുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും അവയുടെ മണ്ണിലും ഇലകളിലും ഈർപ്പം നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ചെടികൾ വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം വെക്കുക.
അലമാരകളുടെ സംരക്ഷണം: തുണികൾ വെക്കുന്ന അലമാരകളിൽ ഈർപ്പം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറിയ സിലിക്ക ജെൽ പായ്ക്കറ്റുകൾ അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ വെക്കുന്നത് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.
വീട്ടിലെ ഈർപ്പം അലക്ഷ്യമായി കാണരുത്. ഇത് പൂപ്പൽ വളരാനും ആസ്ത്മ പോലുള്ള ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ലളിതമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വീടിന്റെ ആരോഗ്യവും കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.
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