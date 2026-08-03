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    Home Tips
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 10:49 AM IST

    വീടുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

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    വീടുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
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    വെള്ളക്കെട്ട് ഒരു വീടിന്റെ ആരോഗ്യം നിർണയിക്കുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

    • മേൽക്കൂര

    മേൽക്കൂരയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസമ്പർക്കത്തിന് വിധേയമാകുന്നത്. മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ചരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജലം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ക്രമേണ ഘടനയെ ദ്രവിപ്പിക്കും. ബിറ്റുമിൻ അടിസ്ഥാനമായ മെമ്പ്രൻ, എ.സി.ഇ ക്രിസ്റ്റൽ വാട്ടർപ്രൂഫ്, അല്ലെങ്കിൽ സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമായ കോട്ടിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ജലം ഒഴുകിപ്പോകാൻ മതിയായ ഡ്രെയിൻ ഹോളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇവ അടഞ്ഞുപോകാതെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം.

    • ഭിത്തി

    ഭിത്തിയിലെ ഈർപ്പം കെട്ടിടത്തെ നശിപ്പിക്കും, പൂപ്പൽ വളർത്തും, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എക്സ്റ്റേണൽ വാൾ ക്ലൈമറ്റ് കോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്ചർ പ്ലാസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കണം. കല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള വിള്ളൽ അടക്കണം. ബേസ്‌മെന്റ് ഭിത്തിക്ക് ഒരു ഡി.പി.സി ലെയർ നിർബന്ധമാണ്. ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം ഉയർന്നുവരുന്നത് തടയും.

    • ബാത്ത്‌റൂം, കിച്ചൺ

    ബാത്ത്‌റൂമും അടുക്കളയും ജലസമ്പർക്കം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇടങ്ങളാണ്. ടൈൽ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലോർ വാട്ടർപ്രൂഫ് നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ക്രിസ്റ്റൽ-ഗ്രോത്ത് അധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതിന് ഫലപ്രദമാണ്. ടൈൽ ഇടകളിലെ ഗ്രൗട്ട് ചേർമൊബ്ൽ ഉപയോഗിച്ച് ഭദ്രമാക്കണം. പൈപ്പ് കണക്ഷന്റെ ജോയിന്റുകൾ ലീക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

    • ബേസ്‌മെന്റ്

    ഭൂഗർഭ ജലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാഗത്തെയാണ്. നിർമാണ ഘട്ടത്തിൽ വാട്ടർ-സ്റ്റോപ്പ് ടേപ്പ്, ഹൈഡ്രോഫിലിക് സ്ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. ഫൗണ്ടേഷൻ ഭിത്തിക്ക് ബിറ്റുമിനസ് ഹൈഡ്രൗലിക് മെമ്പ്രൻ എന്നിവ പ്രയോഗിക്കണം.

    • ജനൽ, വാതിൽ ഫ്രെയിം

    ജനൽ-ഭിത്തി സന്ധി ഒരു സാധാരണ ചോർച്ചാ പോയിന്റാണ്. ഫ്രെയിം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊഫഷണൽ-ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ സീലന്റ് ഉപയോഗിക്കണം.

    ഓരോ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പും മേൽക്കൂരയും ഡ്രെയിനും ഒരു തവണ പരിശോധിക്കണം. ഭിത്തിയിൽ ഈർപ്പം കയറുന്നുവെന്ന് കണ്ടാൽ ഉടൻ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ചെറിയ വിള്ളലുകൾ ഗൗരവമേറ്റ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇന്ന് ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറിയ തുക, നാളെ ഭാരിച്ച അറ്റകുറ്റ ചെലവ് ഒഴിവാക്കും.

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    TAGS:housegrihamFloodcarefulthing
    News Summary - വീടുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
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