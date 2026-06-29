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    Home Tips
    Posted On
    date_range 29 Jun 2026 6:00 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jun 2026 6:00 PM IST

    ഭവന നിർമാണം: രേഖകളിൽ തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?

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    ഭവന നിർമാണം: രേഖകളിൽ തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?
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    വീട് നിർമ്മിക്കുക എന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ, ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ആവശ്യമായ രേഖകൾ ശേഖരിക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. രേഖകളിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ നിർമ്മാണം നിലയ്ക്കാനോ, നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനോ, ലോൺ ലഭിക്കാതിരിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, ഓരോ രേഖയുടെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അവ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ.

    1. ആവശ്യമായ പ്രധാന ഭൂമി സംബന്ധമായ രേഖകൾ

    ആധാരം: ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന പ്രധാന രേഖ.

    പട്ടയം: സർക്കാർ നൽകുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ).

    ഭൂനികുതി രസീത്: തണ്ടപ്പേര് പ്രകാരം നികുതി അടച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തെളിവ്.

    തണ്ടപ്പേർ: ഭൂമിയുടെ സർവ്വേ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രേഖ.

    എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ഭൂമിക്ക് മേൽ കടബാധ്യതയോ, പണയമോ, നിയമതടസ്സങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന രേഖ (കഴിഞ്ഞ 15-30 വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരാം).

    ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച്: ഭൂമിയുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനവും അതിരുകളും കാണിക്കുന്ന രേഖ.

    2. നിർമ്മാണ അനുമതിക്കുള്ള രേഖകൾ

    ഭൂമി സംബന്ധമായ രേഖകൾ ശരിയായ ശേഷം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ (പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻ) നിർമ്മാണ അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിക്കണം. ഇതിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്:

    അംഗീകൃത ആർക്കിടെക്ടിന്റെ പ്ലാൻ: കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിങ് റൂൾസ് (KMBR) / കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിങ് റൂൾസ് (KPBR) അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ നിർമ്മാണ ഡ്രോയിങ്.

    ഉടമസ്ഥത രേഖകളുടെ പകർപ്പ്: ആധാരം, ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് തുടങ്ങിയവ.

    സൈറ്റ് പ്ലാൻ: ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണ സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഭൂപടം.

    എൻ.ഒ.സി: ദേശീയപാത, ജലസേചന കനാൽ, റെയിൽവേ എന്നിവയുടെ സമീപമാണെങ്കിൽ അതത് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി പത്രം.

    3. ഭവന വായ്പയ്ക്കായുള്ള രേഖകൾ

    വരുമാന തെളിവ്: ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഐ.ടി.ആർ (Income Tax Return), ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്.

    വ്യക്തിഗത രേഖകൾ: ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ്, പാൻ കാർഡ്.

    പ്രോജക്ട് രേഖകൾ: അംഗീകൃത ബിൽഡിങ് പ്ലാൻ, ലൈസൻസ്ഡ് എൻജിനീയർ/ആർക്കിടെക്ട് തയ്യാറാക്കിയ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ.

    ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ടിന്റെയോ സിവിൽ എൻജിനീയറുടെയോ സേവനം തേടുന്നത് നിർമ്മാണത്തിലെ പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഭൂമി വനഭൂമിക്ക് സമീപമോ, ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈനുകൾക്ക് താഴെയോ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേക അനുമതി നിർബന്ധമാണ്. എല്ലാ രേഖകളുടെയും ഒറിജിനലുകൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും പകർപ്പുകൾ കരുതുകയും ചെയ്യുക.

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    TAGS:grihambank loanPreparationHouse ConstructionGovernment Document
    News Summary - House construction: How to prepare documents?
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