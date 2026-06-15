നിങ്ങളുടെ വീടും സ്മാർട്ടാകുന്നോ? വീടുകളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയെ പറ്റി അറിയണോ...text_fields
കേരളത്തിൽ വീടുകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറുകയാണ്. പരമ്പരാഗത നിർമാണരീതികൾക്കൊപ്പം ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും വീടുകളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്മാർട്ട് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, ഊർജക്ഷമതയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ന് സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രചാരം നേടുന്നുണ്ട്.
സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിങ്ങും ഓട്ടോമേഷനും
മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ വോയ്സ് കമാൻഡ് വഴിയോ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് സാധാരണമാണ്. ആവശ്യാനുസരണം ലൈറ്റുകളുടെ തെളിച്ചവും നിറവും ക്രമീകരിക്കാനും, ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ സ്വയം ഓഫ് ആകുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഫാൻ, എ.സി, കർട്ടനുകൾ തുടങ്ങിയവയും ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റഡായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ
സി.സി.ടി.വി കാമറകൾ, സ്മാർട്ട് ഡോർ ലോക്കുകൾ, വിഡിയോ ഡോർബെല്ലുകൾ എന്നിവ കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ വ്യാപകമായി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ ആരില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ തത്സമയം വീടിന്റെ സ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കാനും, ആരെങ്കിലും വാതിലിന് മുന്നിൽ വന്നാൽ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാനും സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നു.
ഊർജക്ഷമതയും സോളാർ സംവിധാനവും
വൈദ്യുതി ബിൽ കുറയ്ക്കാൻ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം എനർജി-എഫിഷ്യന്റ് എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകൾ, ഇൻവെർട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള എ.സികളും ഫ്രിഡ്ജുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതും വ്യാപകമാകുന്നു. സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാനും ലാഭിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.
വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റും കണക്റ്റിവിറ്റിയും
ആലക്സ, ഗൂഗിൾ ഹോം പോലുള്ള വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും, ഓർമിപ്പിക്കലുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, വിവരങ്ങൾ തിരയുന്നതും ഇപ്പോൾ സാധാരണമായി. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ വൈ-ഫൈ അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു.
ചെലവും വെല്ലുവിളികളും
സ്മാർട്ട് ഹോം സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ ചെലവ് കൂടുതലാണെങ്കിലും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഊർജ ലാഭവും സൗകര്യവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂല്യമുള്ള നിക്ഷേപമാണ്. എന്നാൽ, സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ, സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ആശ്രിതത്വം എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വശങ്ങളാണ്.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച കേരളത്തിലെ വീടുകളെയും വീട്ടുകാരുടെ ജീവിതശൈലിയെയും മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട്. സൗകര്യം, സുരക്ഷ, ഊർജക്ഷമത എന്നിവ മുൻനിർത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്മാർട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ, ശരിയായ ആസൂത്രണത്തോടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഭാവിയിലെ വീടുകളെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാൻ സഹായിക്കും.
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