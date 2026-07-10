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    Home Tips
    Posted On
    date_range 10 July 2026 4:01 PM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 4:24 PM IST

    വീടിന്റെ സുരക്ഷ: ആധുനിക കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

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    വീടിന്റെ സുരക്ഷ: ആധുനിക കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
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    മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയും വീടിന്റെ സുരക്ഷ സങ്കൽപ്പങ്ങളെയും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയകാലത്തെ പൂട്ടുതൂക്കിയുള്ള സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇന്ന് സ്മാർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യകളും മുൻകരുതലുകളും സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ വലയമാണ് ഓരോ വീടിനും ആവശ്യം.

    വീടിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

    1. സ്മാർട്ട് സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങൾ

    ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ സുരക്ഷയുടെ മുഖ്യഘടകമാണ്.

    • സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകൾ: വീടിന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലും ചുറ്റളവിലും ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുക. വൈഫൈ വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമറകൾ ഫോണിലൂടെ തത്സമയം കാണാനും അപകടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കും.
    • സ്മാർട്ട് ഡോർ ലോക്കുകൾ: പരമ്പരാഗത താക്കോലുകൾക്ക് പകരം ബയോമെട്രിക് (ഫിംഗർപ്രിന്റ്) അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പാസ്‌വേഡ് സംവിധാനമുള്ള ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറക്കുകയും അനധികൃത പ്രവേശനം തടയുകയും ചെയ്യും.
    • മോഷൻ സെൻസർ ലൈറ്റുകൾ: വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ആരെങ്കിലും എത്തുമ്പോൾ താനേ കത്തുന്ന സെൻസർ ലൈറ്റുകൾ മോഷ്ടാക്കളെ അകറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കും.

    2. ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ (സൈബർ സുരക്ഷ)

    സ്മാർട്ട് വീടുകളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സൈബർ സുരക്ഷ പ്രധാനമാണ്.

    • വൈഫൈ സുരക്ഷ: വീടിന്റെ വൈഫൈ റൂട്ടറിന് ശക്തമായ പാസ്‌വേഡ് നൽകുക. ഗസ്റ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് പ്രധാന നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ സുരക്ഷ കൂട്ടും.
    • സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക: സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ കൃത്യമായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് സുരക്ഷ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    3. അഗ്നി സുരക്ഷ

    • സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറുകൾ: അടുക്കളയിലും പ്രധാന മുറികളിലും സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. പുകയോ തീയോ ഉണ്ടായാൽ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
    • ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗുയിഷർ: വീട്ടിൽ ചെറിയ തീ അണക്കാനുള്ള ഉപകരണം കരുതുകയും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വീട്ടിലെ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
    • ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ: സിലിണ്ടറുകളും പൈപ്പുകളും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഡിറ്റക്ടറുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

    4. സാമൂഹിക ജാഗ്രത

    സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര വളർന്നാലും നമ്മുടെ ജാഗ്രതക്ക് പകരമില്ല.

    • അപരിചിതരെ തിരിച്ചറിയുക: സന്ദർശകരെ വെരിഫൈ ചെയ്യാതെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റരുത്. വിഡിയോ ഡോർ ബെല്ലുകൾ ഇതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും.
    • അയൽക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം: അയൽക്കാരുമായി നല്ല ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നത് വലിയ സുരക്ഷയാണ്.
    • യാത്രകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ: ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വീടിന്റെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക. വീട് ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പുറത്തുള്ളവർ അറിയുന്നത് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.

    5. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ

    ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ തയാറായിരിക്കുക.

    • എമർജൻസി നമ്പറുകൾ: പൊലീസ്, അഗ്നിരക്ഷ സേന, ആശുപത്രി, അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്നിടത്ത് എഴുതി വെക്കുക.
    • ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്: വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളും മുറിവുണക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും അടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് സജ്ജമാക്കി വെക്കുക.

    വീടിന്റെ സുരക്ഷ എന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ല, മറിച്ച് തുടർച്ചയായ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ വീട് നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരിടമായി മാറും.


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    TAGS:houseHome SecurityModernTechnologywatch out
    News Summary - Home security: Things to consider in modern times
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