വീട് നിർമാണം: തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളും പാലിക്കണ്ട നിയമങ്ങളും

വീട് നിർമാണം: തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളും പാലിക്കണ്ട നിയമങ്ങളുംtext_fields
വീട് നിർമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമപരമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ (പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപാലിറ്റി, കോർപറേഷൻ) സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം. കേരള കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ (കേരള മുനിസിപാലിറ്റി/പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിങ് റൂൾ) അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഓരോ നിർമാണവും നടക്കേണ്ടത്.
വീട് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളും.
- തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
വീട് നിർമാണത്തിനുള്ള അനുമതിക്ക് (ബിൽഡിങ് പെർമിറ്റ്) അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ (പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപാലിറ്റി/കോർപറേഷൻ) ഓൺലൈനായി (കെ-സ്മാർട്ട് വഴി) സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്:
ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ: വസ്തുവിന്റെ ആധാരം, മുന്നാധാരം എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ.
കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: വില്ലേജ് ഓഫിസിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
ഭൂനികുതി രസീത്: ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ നികുതി അടച്ച രസീത്.
ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കെച്ചും: വില്ലേജ് ഓഫിസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കെച്ചും.
കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാനും സ്കെച്ചും: അംഗീകൃത ലൈസൻസുള്ള എൻജിനീയറോ ആർക്കിടെക്റ്റോ തയാറാക്കിയ പ്ലാൻ. ഇതിൽ സൈറ്റ് പ്ലാൻ, സർവിസ് പ്ലാൻ, എലവേഷൻ, ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഉടമസ്ഥന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ: ആധാർ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐ.ഡി അല്ലെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് പകർപ്പ്.
മറ്റു അനുമതിപത്രങ്ങൾ (ആവശ്യമെങ്കിൽ): നിർദിഷ്ട ഭൂമി റെയിൽവേ ലൈൻ, ദേശീയപാത, എയർപോർട്ട്, തീരദേശം എന്നിവക്ക് സമീപമാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള എൻ.ഒ.സി ലഭ്യമാകണം.
- വീട് നിർമാണത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ
കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് മാത്രമേ പ്ലാൻ തയാറാക്കാവൂ. നിയമങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു:
- അതിർത്തികളിൽ നിന്നുള്ള അകലം
കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും പുരയിടത്തിന്റെ അതിർത്തികളിലേക്ക് നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചിരിക്കണം. സാധാരണ വീടുകൾക്ക് (Group A1 Residential):
മുൻവശം: റോഡിൽ നിന്നോ മുൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നോ ശരാശരി 3 മീറ്റർ (കുറഞ്ഞത് 1.8 മീറ്റർ) അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
പിൻവശം: ശരാശരി 2 മീറ്റർ (കുറഞ്ഞത് 1 മീറ്റർ) അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
വശങ്ങൾ: ഒരു വശത്ത് ശരാശരി 1.2 മീറ്ററും (കുറഞ്ഞത് 1 മീറ്റർ), മറുവശത്ത് കുറഞ്ഞത് 1 മീറ്ററും അകലം പാലിക്കണം.
ശ്രദ്ധിക്കുക
കുറഞ്ഞ സെന്റുകളിലുള്ള ചെറിയ പ്ലോട്ടുകൾക്ക് (3 സെന്റിൽ താഴെ) ഈ നിയമങ്ങളിൽ ചില ഇളവുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. അയൽവാസിയുടെ അനുമതിയോടെ അതിർത്തിയോട് ചേർത്ത് നിർമിക്കാനും ചില നിബന്ധനകളോടെ സാധിക്കും.
- വഴി സൗകര്യം
വീട് നിർമിക്കുന്ന പ്ലോട്ടിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് 1.2 മീറ്റർ വീതിയുള്ള വഴി ഉണ്ടായിരിക്കണം. കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വഴിയുടെ വീതിയും കൂടണം.
- തണ്ണീർത്തട-വയൽ നിയമങ്ങൾ
നിങ്ങൾ വീട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമി ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട വയലോ തണ്ണീർത്തടമോ ആകാൻ പാടില്ല. പുരയിടമെന്ന് നികുതി രസീത് ആയുള്ള ഭൂമിയിലായിരിക്കണം നിർമാണം. നിലം നികത്തിയ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ആർ.ഡി.ഒ വഴി തരംമാറ്റൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
- സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും കിണറും തമ്മിലുള്ള അകലം
ആരോഗ്യ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി, സ്വന്തം കിണറ്റിൽ നിന്നോ അയൽവാസിയുടെ കിണറ്റിൽ നിന്നോ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് 7.5 മീറ്റർ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലെച്ച് പിറ്റുകൾക്കും ഇതേ അകലം ബാധകമാണ്.
നിർമാണ ഘട്ടങ്ങളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ
പെർമിറ്റ് വാങ്ങൽ: രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച്, ഫീസ് അടച്ച് കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റും അംഗീകൃത പ്ലാനും കൈപ്പറ്റിയ ശേഷമേ പണി തുടങ്ങാവൂ. പെർമിറ്റിന് സാധാരണ 5 വർഷത്തെ കാലാവധിയുണ്ടാകും.
വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് നോട്ടീസ്: പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ നിർമാണം തുടങ്ങുന്ന വിവരം രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം.
പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: വീടുപണി പൂർത്തിയായ ശേഷം എൻജിനീയറുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടെ പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം.
നമ്പർ ലഭിക്കൽ: തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് പരിശോധിച്ച് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം വീടിന് നമ്പർ നൽകുകയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് ശേഷമേ വൈദ്യുതി, വാട്ടർ കണക്ഷനുകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ.
നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള നിർമാണങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പിഴകൾക്കും കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികൾക്കും കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ പ്ലാൻ വരക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു അംഗീകൃത എൻജിനീയറുടെ സഹായത്തോടെ ചട്ടങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഭാവിയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
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