ഫാൾസ് സീലിങ്: ചെലവ് ചുരുക്കാൻ പൊടിക്കൈകൾ

ഫാൾസ് സീലിങ്: ചെലവ് ചുരുക്കാൻ പൊടിക്കൈകൾtext_fields
വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഭംഗി നൽകുന്നതിലും ചൂട് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും ഫാൾസ് സീലിങ് വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഫാൾസ് സീലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാന ആശങ്ക അതിന്റെ ഉയർന്ന ചെലവാണ്. ബജറ്റിൽ ഒതുക്കി, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എങ്ങനെ മനോഹരമായ ഫാൾസ് സീലിങ് നിർമിക്കാമെന്നും വിപണിയിലെ വിവിധ ഡിസൈനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ചെലവ് കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലുകൾ
ഫാൾസ് സീലിങ് നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ചെലവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം.
ജിപ്സം ബോർഡ്: നിലവിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണിത്. ഭാരം കുറഞ്ഞതും എളുപ്പത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ ജിപ്സം ബോർഡുകൾക്ക് വിലയും താരതമ്യേന കുറവാണ്. മികച്ച ഫിനിഷിങ് ലഭിക്കും എന്നതും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
പി.വി.സി പാനലുകൾ: ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കും (കിടപ്പുമുറികൾ, അടുക്കള, ബാത്റൂം) ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷനാണ് പി.വി.സി വെള്ളം നശിച്ചുപോകാത്തതും പെയിന്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായതിനാൽ ഇതിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ചെലവ് കുറവാണ്. വിപണിയിൽ വിവിധ നിറങ്ങളിലും വുഡൻ ടെക്സ്ചറുകളിലും ഇവ ലഭ്യമാണ്.
പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ്: പരമ്പരാഗതമായ രീതിയാണിത്. ഏത് രൂപത്തിലും ഡിസൈനിലും എളുപ്പത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് പി.ഒ.പിയുടെ മെച്ചം. വലിയ പണികൾക്ക് ജിപ്സമിനേക്കാൾ അൽപം കൂടി ചെലവ് കുറവായിരിക്കുമെങ്കിലും ലേബർ ചാർജ് കൂടുതലായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വിവിധ ഫാൾസ് സീലിങ് ഡിസൈനുകൾ
വീടിന്റെ ഓരോ മുറിക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വിവിധതരം ഡിസൈനുകൾ:
ട്രേ സീലിങ്: ലളിതവും ക്ലാസിക് ലുക്ക് നൽകുന്നതുമായ ഒരു ഡിസൈനാണിത്. റൂമിന്റെ മധ്യഭാഗം ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്തേക്കാൾ അൽപം താഴ്ന്നോ ഉയർന്നോ നിൽക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ലൈറ്റിങ് ക്രമീകരിക്കാൻ ഈ ഡിസൈൻ ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്.
കോവ് ലൈറ്റിങ് സീലിങ്: സീലിങിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പരോക്ഷമായി പരക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ കണ്ണ് കൂസൽ ഒഴിവാക്കി മുറിയിൽ ഒരു ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. സ്വീകരണമുറികളിലും കിടപ്പുമുറികളിലും ഇത് മികച്ചൊരു അനുഭവം നൽകും.
ലേയേർഡ് സീലിങ്: വലിയ സ്വീകരണമുറികൾക്ക് ഗാംഭീര്യമുള്ള ലുക്ക് നൽകാൻ രണ്ടോ അതിലധികമോ ലെയറുകളായി സീലിങ് നിർമിക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് റൂമിന് കൂടുതൽ ആഴവും ആകർഷകത്വവും നൽകുന്നു.
വുഡൻ പാനൽ ഡിസൈൻ: വീടിന് റിച്ച് ലുക്ക് നൽകാൻ വുഡൻ ഫിനിഷുള്ള ഫാൾസ് സീലിങ് ഉപയോഗിക്കാം. മുഴുവൻ സീലിങിലും വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതാകുമെന്നതിനാൽ, ടിവി യൂണിറ്റിന് മുകളിലോ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലോ മാത്രം വുഡൻ റാട്ടുകൾ നൽകി ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ചെലവ് കുറക്കാൻ
- ലളിതമായ ഡിസൈനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: സങ്കീർണ്ണമായ വളവുകളും കട്ടിങ്ങുകളും ഒഴിവാക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റേജും ലേബർ ചാർജും ഒരുപോലെ കുറക്കും.
- ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക: അനാവശ്യമായ ലൈറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കി എൽ.ഇ.ഡി സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകൾ പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ബില്ലും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെലവും ലാഭിക്കും.
- പ്രാദേശിക മെറ്റീരിയലുകൾ: ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ പ്രാദേശികമായി എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാത്ത എന്നാൽ, നല്ല ഗുണമുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ശരിയായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വീടിന്റെ അകത്തളം മനോഹരമാക്കാൻ ഫാൾസ് സീലിങ് ആശയങ്ങൾ ഏറെ സഹായിക്കും.
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