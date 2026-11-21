അടുക്കളയിലെ ‘സ്മാർട്ട്’ താരം; ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം!text_fields
മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചുതരുന്ന ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ ഇന്ന് വീടുകളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും ഓഫിസുകളിലുമെല്ലാം പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം, സമയം ലാഭിക്കാം, അടുക്കളയിൽ അധികം സ്ഥലവും വേണ്ട. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലരും വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ വിപണിയിൽ പല വിലയിലും വലുപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള കെറ്റിലുകൾ ലഭ്യമാണ്. സ്റ്റീൽ വേണോ ഗ്ലാസ് വേണോ? എത്ര ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം? കൂടുതൽ വാട്ടുള്ള കെറ്റിൽ വാങ്ങിയാൽ കറന്റ് ബിൽ കൂടുമോ? സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? വില മാത്രം നോക്കി വാങ്ങിയാൽ പിന്നീട് ഉപയോഗത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരാം.നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അത് സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാനും അറിയേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.
1. സ്റ്റീലോ ഗ്ലാസോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ? ഏത് കെറ്റിലാണ് മികച്ചത്?
കെറ്റിലിന്റെ പുറംഭംഗി മാത്രമല്ല, അതിന്റെ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവും പ്രധാനമാണ്. പ്രധാനമായും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നീ വസ്തുക്കളിലാണ് കെറ്റിലുകൾ ലഭിക്കുന്നത്.
- സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ: ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടില്ല, കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വൃത്തിയാക്കാനും സൗകര്യമാണ്. ഭക്ഷ്യസമ്പർക്കത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുക. 304 ഗ്രേഡ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മോഡലുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാം.
- ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്: കെറ്റിലിനുള്ളിലെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് കാണാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. കാഴ്ചയിൽ ആകർഷകമായ ഡിസൈനുകളും ലഭ്യമാണ്. സാധാരണ ഗ്ലാസിനെക്കാൾ ചൂടുമാറ്റത്തെ ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. എന്നാൽ ഗ്ലാസ് മോഡലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.
- പ്ലാസ്റ്റിക്: താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന മോഡലുകളാണിവ. വാങ്ങുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലാണോ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുക. ബി.പി.എ രഹിതമാണെന്ന അവകാശവാദം മാത്രം കണ്ട് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സുരക്ഷ ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല.
2. എത്ര ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള കെറ്റിൽ വേണം?
വീട്ടിൽ എത്രപേരുണ്ട്, ഒരേസമയം എത്ര വെള്ളം തിളപ്പിക്കേണ്ടിവരും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.
- ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് 1 മുതൽ 1.2 ലിറ്റർ വരെ ശേഷിയുള്ള കെറ്റിൽ മതിയാകും.
- നാലോ അഞ്ചോ അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തിന് 1.5 മുതൽ 1.8 ലിറ്റർ വരെ ശേഷിയുള്ള മോഡൽ പരിഗണിക്കാം.
3. വാട്ടേജ് കൂടിയാൽ കറന്റ് ബിൽ കൂടുമോ?
കെറ്റിലിന്റെ വാട്ടേജ് കൂടുന്തോറും വെള്ളം വേഗത്തിൽ ചൂടാക്കാൻ സാധിക്കും. വിപണിയിൽ ഏകദേശം 1,300 വാട്ട് മുതൽ 2,000 വാട്ട് വരെയുള്ള മോഡലുകൾ സാധാരണമാണ്. 1,500 വാട്ട് കെറ്റിലിൽ 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ ഏകദേശം നാല് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. എന്നാൽ വെള്ളത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ചൂട്, കെറ്റിലിന്റെ രൂപകൽപ്പന, മുറിയിലെ താപനില എന്നിവ അനുസരിച്ച് സമയം മാറും.
4. വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം
ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. അതിനാൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കാതെ വാങ്ങരുത്.
- ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് സംവിധാനം: വെള്ളം തിളച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കെറ്റിൽ തനിയെ പ്രവർത്തനം നിർത്തണം. ഇത് അനാവശ്യമായി ചൂടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
- വെള്ളമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തടയുന്ന സംവിധാനം: കെറ്റിലിൽ വെള്ളമില്ലാതെ അബദ്ധത്തിൽ സ്വിച്ച് ഓണാക്കിയാൽ ഉപകരണം തനിയെ ഓഫാകുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ഇതിനെ ബോയിൽ ഡ്രൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- കൈപ്പിടിയുടെ രൂപകൽപ്പന: ചൂടാകാത്തതോ ചൂട് കൈകളിലേക്ക് പകരുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതോ ആയ കൈപ്പിടിയുള്ള മോഡലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഇരട്ടഭിത്തിയുള്ള പുറംഭാഗം: അകത്തെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പകരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഡബിൾ വാൾ രൂപകൽപ്പന സഹായിക്കും. എങ്കിലും പുറംഭാഗം ഒട്ടും ചൂടാകില്ലെന്ന് കരുതി അശ്രദ്ധമായി തൊടരുത്.
കീപ്പ്-വാം ബട്ടൺ ഉള്ള കെറ്റിൽ:
സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലുകളിൽ വെള്ളം തിളച്ചാലുടൻ തനിയെ ഓഫാവുകയും അൽപ്പസമയത്തിനകം ആ വെള്ളം തണുത്തുപോവുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ കീപ്പ്-വാം ബട്ടൺ ഉള്ള കെറ്റിലുകളിൽ വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം ഈ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്തുവെച്ചാൽ ഉള്ളിലെ വെള്ളം തണുക്കാതെ ഏകദേശം 85 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും.
5. വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കെറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
പഴയ ചില കെറ്റിലുകളിൽ ചൂടാക്കാനുള്ള കോയിൽ നേരിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. പുതിയ മോഡലുകളിൽ സാധാരണയായി കോയിൽ അടിഭാഗത്തെ ലോഹപ്പാളിക്ക് താഴെ മറച്ചുവെക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനെ കൺസീൽഡ് ഹീറ്റിങ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. നേരിട്ട് കോയിൽ കാണാത്തതിനാൽ ഉള്ളിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നത് താരതമ്യേന എളുപ്പമായിരിക്കും.കൂടാതെ, മൂടി പൂർണമായി തുറക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഉള്ളിൽ കൈയെത്തിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള വീതിയേറിയ തുറവുള്ളതുമായ കെറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ ധാതുക്കളുടെ വെളുത്ത പാടുകൾ അടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്
1. വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക: സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലുകളിൽ പാൽ തിളപ്പിക്കുകയോ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ചായ ഉണ്ടാക്കുകയോ നൂഡിൽസ് വേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇവ അടിയിൽ പിടിക്കാനും ഉപകരണം വൃത്തിയാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിർമിച്ച പ്രത്യേക മൾട്ടി പർപ്പസ് കെറ്റിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം.
2. അടിയിൽ അടിയുന്ന വെളുത്ത കറ നീക്കുക: വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ കാരണം കെറ്റിലിന്റെ അടിയിൽ വെളുത്ത പാടുകൾ രൂപപ്പെടാം. ഇത് നീക്കാൻ നിർമാതാവ് നിർദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിനാഗിരിയോ സിട്രിക് ആസിഡോ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാം. ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവും രീതിയും മോഡലിന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കണം. വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക.
3. മിനിമം, മാക്സിമം അളവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: കെറ്റിലിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ അളവിൽ താഴെ വെള്ളം നിറയ്ക്കരുത്. അതുപോലെ പരമാവധി അളവിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാം.
4. വൈദ്യുതി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അടിഭാഗം നനയ്ക്കരുത്: കെറ്റിൽ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ പവർ ബേസും വൈദ്യുതി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുക്കരുത്. പുറംഭാഗം തുടയ്ക്കുമ്പോഴും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
5. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക: കെറ്റിലിലെ വെള്ളം തിളച്ച ഉടൻ ആവി പുറത്തുവരുന്ന ഭാഗത്തോ മൂടിയിലോ കൈവയ്ക്കരുത്. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സമീപത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും കെറ്റിൽ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രതലത്തിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യുക.