വീട് പൊടിമുക്തമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ...text_fields
വീട് എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും കുറച്ചുസമയം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ജനലുകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, കർട്ടനുകൾ, കിടക്കകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി വീട്ടിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടാം. ഇത് വീടിന്റെ ഭംഗി കുറക്കുക മാത്രമല്ല, അലർജി, തുമ്മൽ, ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം. പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്ത്മയും പൊടിയോട് അലർജിയുമുള്ളവർ വീടിനുള്ളിലെ പൊടിയുടെ അളവ് കുറക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ വീടിനുള്ളിലെ പൊടി ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും.
വീടിനുള്ളിൽ പൊടി കുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. വെറുതെ തൂത്തുവാരുന്നതിനു പകരം നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ച് മേശകൾ, അലമാരകൾ, ജനൽപ്പടികൾ, മറ്റു പ്രതലങ്ങൾ എന്നിവ തുടക്കാം. ഉണങ്ങിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടക്കുമ്പോൾ പൊടി വീണ്ടും വായുവിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ മൈക്രോഫൈബർ തുണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. ഫാനിന്റെ ചിറകുകൾ, ലൈറ്റുകൾ, ജനൽച്ചട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലും പൊടി അടിയുന്നതിനാൽ ഇവയും കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കണം.
കർട്ടനുകളും കിടക്കവിരികളും ശ്രദ്ധിക്കാം
വീട്ടിലെ പൊടിയുടെ പ്രധാന ഉറവിടങ്ങളിലൊന്നാണ് കർട്ടനുകളും കിടക്കവിരികളും തലയണകളും. ഇവയിൽ പൊടിയും പൊടിച്ചെള്ളുകളും അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കർട്ടനുകൾ ഇടക്കിടെ കഴുകുകയും ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ, തലയണ ഉറകൾ, പുതപ്പുകൾ എന്നിവ പതിവായി വൃത്തിയാക്കുകയും വേണം. സാധ്യമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കിടക്കവിരികൾ മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണ്. പരവതാനികളും സോഫയിലെ തുണികളും വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാം.
വീട്ടിലേക്ക് പൊടി കയറുന്നത് തടയാം
പുറത്തുനിന്ന് ചെരിപ്പിലൂടെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ധാരാളം പൊടി എത്താം. അതിനാൽ വീടിന്റെ പ്രവേശനഭാഗത്ത് ചെരിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരുക്കുകയും അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചെരിപ്പുകൾ അഴിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യാം. പ്രധാന വാതിലിന് സമീപം ഡോർമാറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതും പ്രയോജനകരമാണ്. ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള പൊടി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പൊടിക്കാറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇവ അടച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ വായുസഞ്ചാരം പൂർണമായി തടയരുത്.
അനാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം
വീട്ടിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അടുക്കിവെക്കുന്നത് പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ഇടങ്ങളും വർധിപ്പിക്കും. ഉപയോഗിക്കാത്ത അലങ്കാരവസ്തുക്കൾ, പഴയ പത്രങ്ങൾ, കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടികൾ തുടങ്ങിയവ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം. സാധനങ്ങൾ തുറന്നിടുന്നതിനുപകരം അടച്ച അലമാരകളിലും പെട്ടികളിലും സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങളും പൊടിയുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാം. അതിനാൽ അവയുടെ രോമങ്ങൾ പതിവായി വൃത്തിയാക്കുകയും കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കഴുകുകയും വേണം. എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെയും എയർ പ്യൂരിഫയറുകളുടെയും ഫിൽട്ടറുകൾ നിർദേശിച്ച ഇടവേളകളിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നതും മാറ്റുന്നതും പ്രധാനമാണ്. HEPA ഫിൽട്ടറുള്ള എയർ പ്യൂരിഫയറുകൾ വായുവിലെ സൂക്ഷ്മകണങ്ങൾ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഒരുദിവസം മാത്രം ചെയ്യുന്ന ജോലിയാക്കാതെ ദൈനംദിന ശീലമാക്കുകയാണ് പ്രധാനം. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കുറക്കാനും കൂടുതൽ വൃത്തിയുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായ അന്തരീക്ഷം വീട്ടിൽ നിലനിർത്താനും സാധിക്കും.