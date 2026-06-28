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    Griham
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 10:54 AM IST

    സ്വപ്ന സുന്ദരിയുടെ 'അദ്വിതീയ' മാളിക: ഹേമമാലിനിയുടെ 54 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ!

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    സ്വപ്ന സുന്ദരിയുടെ അദ്വിതീയ മാളിക: ഹേമമാലിനിയുടെ 54 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ!
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    കല, സംസ്കാരം, നൃത്തം എന്നിവയുടെ സങ്കേതമായ ഹേമമാലിനിയുടെ വീട് ഇന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വീടിനെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാതവും അപൂർവവുമായ ചില വസ്തുതകളും ഇഷ ഡിയോൾ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഹേമമാലിനിയുടെ വീട് ചരിത്രവും കലയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണെന്ന് മകൾ ഇഷ ഡിയോൾ പറയുന്നു. വർഷങ്ങളായി വീടിന് ഔദ്യോഗിക പേരില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഹേമമാലിനിയുടെ ബംഗ്ലാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും അടുത്തിടെ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഇതിനെ അദ്വിത്യ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തുവെന്നും അവർ പറയുന്നു. 'അദ്വിതീയം' അല്ലെങ്കിൽ 'നിഗൂഢം' എന്നാണ് പേരിന്റെ അർത്ഥം.

    50 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈ വീടിന് ഹേമ മാലിനി മുംബൈയിലേക്ക് താമസം മാറിയതുമുതൽ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതായി ഇഷ പറഞ്ഞു. ഒരാൾ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, നൃത്തവും സംസ്കാരവും അതിന്റെ വേരുകളിൽ എത്രമാത്രം അന്തർലീനമായി ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നൃത്ത മുദ്രകളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന വെങ്കല കലാസൃഷ്ടികൾ കൊണ്ട് പ്രവേശന കവാടം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    മാത്രമല്ല, ധർമേന്ദ്രയുടെ മനോഹരമായ സ്മാരകം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ ആഡംബര സ്വീകരണമുറി ഒരു നൃത്ത മുറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവിടെയാണ് ഹേമ മാലിനി ഇപ്പോഴും നൃത്തം പരിശീലിക്കുന്നതും ആളുകളെ നൃത്തം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും. ഈ ഭാഗത്തായി നൃത്ത റിഹേഴ്സലുകൾക്കായി പ്രത്യേകമായി തടി തറകളുണ്ട്. ഒരേസമയം 30 പേർക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്ര വലുതാണിത്.

    പതിറ്റാണ്ടുകളായി കുടുംബം ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ, 2005 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം മോശം അവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്ന് യഥാർഥ ബംഗ്ലാവ് പുതുക്കിപ്പണിയുകയായിരുന്നു. ഹേമമാലിനി, ഇഷ ഡിയോൾ, ഇഷയുടെ സഹോദരി എന്നിവർക്കുള്ള പ്രത്യേക നിലകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നോ നാലോ നിലകളുള്ള കെട്ടിടമാണിത്. ഓരോ നിലയും അവിടെ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയും വ്യക്തിത്വവും അഭിരുചിയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

    കുടുംബത്തിനായി പ്രത്യേക അടുക്കളകളുണ്ട് ഹേമമാലിനിക്ക് ആരെയും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക അടുക്കളയുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക അടുക്കളയും നിലവിലുണ്ട്. ഒരു ഓഫിസ് മുറിയിൽ ആരാധകർ സമ്മാനിച്ച നിരവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, പെയിന്റിംഗുകൾ, ആർട്ട് പീസുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു ത്രെഡ്-വർക്ക് പീസ്, റസിയ സുൽത്താൻ പോലുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സിറ്റിംഗ് ഏരിയകളിലൊന്നിൽ ധർമേന്ദ്രക്കും ഹേമമാലിനിക്കും പ്രത്യേക തലയണകളുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ഇഷ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വീട് അവരുടെ 'സ്റ്റാർ ജോഡിയുടെ അദ്വിതീയ പ്രണയകഥയും' സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

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    TAGS:housegrihamtravelsdaughterVideoHema MaliniViews
    News Summary - The 'unique' mansion of the dreamer: A look inside Hema Malini's 54-year-old house!
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