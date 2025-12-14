Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Garden
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 1:07 PM IST

    മ​ഞ്ഞ ബ്രൈ​ഡ​ൽ ബാ​ൻ​ക്വ​റ്റ്​

    മ​ഞ്ഞ ബ്രൈ​ഡ​ൽ ബാ​ൻ​ക്വ​റ്റ്​
    മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ചെ​റി​യ മ​ഞ്ഞ പൂ​ക്ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ​താ​ണ് മ​ഞ്ഞ ബ്രൈ​ഡ​ൽ ബാ​ൻ​ക്വ​റ്റി​ന്‍റെ പൂ​ക്ക​ൾ. കു​ല​ക​ളാ​യി ആ​ണ് പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ക. സ​നി​സി​യോ ട​മോ​യി​ഡ​ർ എ​ന്നാ​ണ്​ ശാ​സ്ത്രീ​യ നാ​മം. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഇ​തി​നെ കാ​ന​റി ക്രീ​പ്പ​ർ എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ട്രെ​യ്​​ലി​ങ്​ സ​നി​രി​യോ, യെ​ല്ലോ സ​നി​രി​യോ എ​ന്നൊ​ക്കെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടും.

    20 ച​തു​​ര​ശ്ര അ​ടി തൊ​ട്ടു 30 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​വ​രെ പൊ​ക്കം വെ​ക്കും. എ​ങ്കി​ലും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ന​ല്ല സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ചെ​ടി​യാ​ണ്. ഒ​ന്നി​ട​വി​ട്ടു ന​ന​ച്ചാ​ലും മ​തി. ശ​ര​ത്​ കാ​ല​ത്തും ​ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തും ന​ന്നാ​യി പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​തി​ന്‍റെ വെ​ള്ള നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ ചെ​ടി​യും ന​ല്ല ഭം​ഗി​യാ​ണ്. ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ത​രം മ​ണ​മാ​ണ് ഈ ​പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക്. പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ളേ​യും ചെ​റു​പ്രാ​ണി​ക​ളെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ക​ഴി​വാ​ണ് ഈ ​മ​ണ​ത്തി​ന്.

    പ്രൂ​ൺ ചെ​യ്തു ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ന​ല്ലൊ​രു ആ​കൃ​തി​യി​ൽ വ​ള​രു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തി​​ന്‍റെ ക​മ്പും അ​രി​യും വെ​ച്ച് കി​ളി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം. ന​ല്ല ഇ​ള​ക്ക​മു​ള്ള പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സ്​ ത​യ്യാ​റാ​ക്കാം. ചാ​ണ​ക​പ്പൊ​ടി, ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സോ​യി​ൽ, കൊ​ക്കോ​പീ​റ്റ്, ക​മ്പോ​സ്റ്റ്​ എ​ന്നി​വ യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ത​യ്യാ​റാ​ക്കാം.

