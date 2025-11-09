Begin typing your search above and press return to search.
    ത്രി​വ​ർ​ണ മു​ല്ല

    ത്രി​വ​ർ​ണ മു​ല്ല
    ഇ​തി​നെ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ട്രൈ ​ക​ള​ർ ഏ​ഷ്യാ​റ്റി​ക്​ ജാ​സ്​​മി​ൻ എ​ന്നും പ​റ​യും. അ​ധി​ക പ​രി​ച​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ചെ​ടി​യാ​ണ്. പി​ങ്ക് വൈ​ൻ എ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഗാ​ർ​ഡ​നി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യ ചെ​ടി​യാ​ണ്.

    ഒ​ട്ടും പ​രി​ച​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. വേ​ന​ലി​ലും അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ത​രം ചെ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഇ​ല​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പൂ​ക്ക​ളെ​ക്കാ​ൾ ഭം​ഗി. പി​ങ്ക്, ക്രിം, ​പ​ച്ച നി​റ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ ത​ളി​രി​ല​ക​ൾ. ഈ ​ഇ​ല​ക​ൾ ആ​ണ് ഈ ​ചെ​ടി​യു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത.

    ന​ക്ഷ​ത്രം പോ​ലെ​യു​ള്ള വെ​ള്ള നി​റ​ത്തി​ലെ ചെ​റി​യ പൂ​ക്ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ല്ല സു​ഗ​ന്ധ​മാ​ണ്. ​പ്രൂ​ൺ ചെ​യ്ത് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​കൃ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താം. പ​ട​ർ​ന്നു പോ​കു​ന്ന ചെ​ടി​യാ​ണ്. ച​കി​രി​ച്ചോ​ർ, ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സോ​യി​ൻ, ചാ​ണ​ക​പ്പൊ​ടി, ക​മ്പോ​സ്റ്റ്​ എ​ന്നി​വ യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സ്​ ത​യ്യാ​റാ​ക്കാം. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ചെ​ടി​യാ​ണ്. ക​മ്പ് വെ​ച്ച് വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാം. ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​യി​ൽ വെ​യി​ൽ ഉ​ള്ളി​ട​ത്ത് വെ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

