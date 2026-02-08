Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    8 Feb 2026 11:47 AM IST
    Updated On
    8 Feb 2026 11:47 AM IST

    പ്രി​ൻ​സ​സ്​ വൈ​ൻ പ്ലാ​ന്‍റി​നെ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി മി​ല്ല​നെ​യേ​ഴ്​​സ്​ വൈ​ൻ എ​ന്നും പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. ന​ല്ല ഭം​ഗി​യു​ള്ള ഒ​രു പ​ട​ർ​ന്ന്​ ക​യ​റു​ന്ന ചെ​ടി​യാ​ണി​ത്. മു​ന്തി​രി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഈ ​ചെ​ടി പെ​ട്ട​ന്ന് വ​ള​ർ​ന്ന്​ പി​ടി​ക്കും. ഇ​തി​ന്‍റെ ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ന​ല്ല തി​ള​ക്ക​മാ​ണ്. വേ​രു​ക​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കാ​ണാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ചു​വ​ന്ന നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള വേ​രു​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ ത​ന്നെ ഭം​ഗി​യാ​ണ്. വേ​ലി​ക​ളി​ൽ, ഫെ​ൻ​സ​സ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ​ട​ർ​ത്തി​വി​ടാം. ക​ർ​ട്ട​ൻ പോ​ലെ തോ​ന്നു​ന്ന ന​ല്ലൊ​രു അ​ല​ങ്കാ​ര ചെ​ടി​യാ​ണ്. ഹാ​ങ്ങി​ങ്​ ബാ​സ്ക​റ്റി​ലും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാം. ന​ന്നാ​യി പ്രൂ​ൺ ചെ​യ്ത് കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ത്രം. വ​ലി​യ പ​രി​ച​ര​ണ​മൊ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​വും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ചെ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​ളം വെ​യി​ൽ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ ത​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ള്ളി പോ​ലെ നീ​ണ്ടു വ​ള​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ല​ക​ൾ ഓ​വ​ൽ ആ​കൃ​തി​യി​ലും തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ല​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ​താ​ണ്. നീ​ണ്ട വ​ള്ളി പോ​ലു​ള്ള ത​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​ത്ത് ചു​വ​ന്ന വേ​രു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ന​ല്ല ഭം​ഗി​യാ​ണ് ഇ​ത്​ കാ​ണാ​ൻ. പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സ് ത​യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​ല്ല ഇ​ള​ക്ക​മു​ള്ള മ​ണ്ണ് നോ​ക്കി ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ക. പെ​രി​ലൈ​റ്റ്​ മ​ണ​ൽ, ചാ​ണ​ക​പ്പൊ​ടി എ​ന്നി​വ യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ത​യാറാ​ക്ക​ണം.

