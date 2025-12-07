Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Garden
    Posted On
    7 Dec 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 1:55 PM IST

    ഡി​സം​ബ​റി​ൽ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യ ചെ​ടി​ക​ൾ

    ഡി​സം​ബ​റി​ൽ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യ ചെ​ടി​ക​ൾ
    ഡി​സം​ബ​ർ ആ​കു​മ്പോ​ൾ ത​ണു​പ്പും മ​ഞ്ഞും ഒ​ക്കെ ആ​ണ​ല്ലോ. എ​ല്ലാ ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ത​ണു​പ്പും മ​ഞ്ഞും പ​റ്റി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ഉ​ള്ള ചെ​ടി​ക​ളെ പോ​ട്ടി​ലാ​ക്കി ന​മു​ക്ക് വീ​ടി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ മാ​ത്രം വെ​ള്ളം കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി. മ​ണ്ണി​ന്‍റെ ഈ​ർ​പ്പം നോ​ക്കി. അ​പ്പോ​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യ കു​റ​ച്ച് ചെ​ടി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാം.

    ● Geranium ● Marygold

    ● Poinsitia ● Pettunia

    ● Dianthus

    ഈ ​ചെ​ടി​ക​ളെ​ല്ലാം അ​ധി​കം സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​യാ​ണ്. ഇ​ളം വെ​യി​ൽ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ. Geranium ഒ​രു​പാ​ട് ത​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ന​ല്ല ഭം​ഗി ആ​ണ് പൂ​ക്ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ. പ​ല നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​ണ്ട്.

    ഹാ​ങ്ങി​ങ് ബോ​ട്ടി​ലും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ന​ല്ല ഭം​ഗി​യാ​ണ് അ​പ്പോ​ൾ കാ​ണാ​ൻ. പ്രോ​ൺ ചെ​യ്ത് ഒ​തു​ക്കി കൊ​ടു​ത്താ​ൽ ന​ല്ല ഭം​ഗി​യു​മാ​ണ് പൂ​ക്ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. എ​ല്ലാം ത​ണ്ടു​ക​ൾ മു​റി​ച്ച് ന​മു​ക്ക് വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. പോ​ട്ടി മി​ക്സ് ആ​യി​ട്ട് ചാ​ണ​ക​പ്പൊ​ടി​യും ച​കി​രി​ച്ചോ​റും ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സോ​യി​ൽ ബാ​ക്കി ഫെ​ർ​ട്ടി​ലൈ​സ​ർ ന​മു​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. Marigold orange, red,yellow നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    Poinsitia ഡി​സം​ബ​ർ ആ​കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ല​ക​ൾ മു​ഴു​വ​നും ചു​മ​ന്ന ക​ള​റി​ൽ ആ​കും. ചു​വ​ന്ന നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ല​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ചെ​ടി​യു​ടെ പൂ​ക്ക​ളെ​ക്കാ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യ​ത്. ജെ​റ​ബ​റ, Pettunia, Dianthus ഈ ​ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ എ​ല്ലാം പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ ഭം​ഗി​യാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​യും ഗാ​ർ​ഡ​നും എ​ല്ലാം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​ള്ള ചെ​ടി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി വ​യ്ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

