ഫിലാഡെൻഡ്രോൺ റുഗോസം

    ഫിലാഡെൻഡ്രോൺ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു ചെടിയാണിത്. ഇതിന്‍റെ ഇലകൾക്ക് നല്ല കട്ടിയാണ്. ഇലകളുടെ ആകൃതിയും കട്ടിയും കാരണം ഇതിനെ പിഗ്​സ്​ സ്കിൻ എന്നും സോസ്​ ഇയർ എന്നും പറയുന്നു.

    നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്‍റ്​ ആയിട്ട് വളർത്താവുന്ന ചെടിയാണ്​. ടെറാറിയം സെറ്റ്​ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇളം വെയിൽ മതി. നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിന്‍റെ ഇലകൾ. നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണിൽ വേണം നട്ടുവളർത്താൻ. പെരിലൈറ്റ്​, ചകിരിച്ചോർ, രാസവളം എന്നിവ ഗാർഡൻ സോയിൽ ആയി യോജിപ്പിക്കാം. വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ഒഴിച്ചുനൽകണം. മണ്ണ് ഉണങ്ങാതെ നോക്കുന്നത്​ നല്ലതാണ്​. വെള്ളം കൂടാനും പാടില്ല. ഫിലാഡെൻഡ്രോൺ ശേഖരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതും കൂടി കൂട്ടാം. ഇതിന്‍റെ തണ്ട് മുറിച്ച് നമുക്ക് തൈകൾ വളർത്തിയെടുക്കാം. ക്ലൈമ്പിങ്​ ചെടിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ അകത്തളത്തിലും വളർത്താവുന്നതാണ്​.

