Madhyamam
    Garden
    Garden
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:33 PM IST

    പുരപ്പുറ സോളാർ: ഫീസുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നീക്കം

    
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: പുരപ്പുറ സോളാർ പ്ലാന്‍റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവർ നൽകേണ്ട അപേക്ഷ, രജിസ്​​ട്രേഷൻ ഫീസുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കെ.എസ്​.ഇ.ബി നടപടി തുടങ്ങി. നിലവിൽ അപേക്ഷാ ഫീസിനത്തിൽ 1000 രൂപയും രജിസ്​ട്രേഷൻ ഫീസിനത്തിൽ കിലോവാട്ടിന്​ 1000 രൂപയുമാണ്​ ഈടാക്കുന്നത്​.

    കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കേന്ദ്ര പുനരുപയോഗ ഊർജ മന്ത്രാലയം നൽകിയ കത്തിന്‍റെ അടിസ്​ഥാനത്തിലാണ്​ നടപടി. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വൈദ്യുത വിതരണ കമ്പനികൾക്കുമായി പി.എം സൂര്യഘർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 4950 കോടി നീക്കിവച്ചുവെന്നും ഇതിൽ നിന്നും കെ.എസ്​.ഇ.ബിക്ക്​ 172 കോടി അനുവദിച്ചതായും കത്തിലുണ്ട്​. ഈ തുക രജിസ്​ട്രേഷൻ, അപേക്ഷ ഫീസുകൾ ഒഴിവാക്കാനാണെന്ന് കേ​​ന്ദ്രം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

    ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലുകൾക്കായി കോമേഴ്​സ്യൽ ആൻഡ്​ താരിഫ്​ വിഭാഗം ചീഫ്​ എൻജീനീയറെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ്​ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കി.

    TAGS:solar plantrenewable energyKSEB
    News Summary - Move to waive fees of Rooftop solar
