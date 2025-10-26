Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Garden
    Posted On
    26 Oct 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    26 Oct 2025 9:46 AM IST

    മ​​ങ്കി ടെ​​യി​​ൽ കാ​​ക്റ്റ​​സ്

    മ​​ങ്കി ടെ​​യി​​ൽ കാ​​ക്റ്റ​​സ്
    ഇ​​തി​​ന്റെ ശാ​​സ്ത്രീ​​യ നാ​​മം ക്ലി​​സ്റ്റോ കാ​​ക്റ്റ​​സ് വി​​ന്റ​​റി എ​​ന്നാ​​ണ്. ഇ​​തി​​ൻ​​റെ ത​​ണ്ടു​​ക​​ൾ ന​​ല്ല നീ​​ള​​മു​​ള്ള​​തും,നി​​റ​​യെ രോ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ പോ​​ലെ തോ​​ന്നു​​ന്ന​​തു​​മാ​​ണ്.

    സ്വ​​ർ​​ണ്ണ​​നി​​റ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള നീ​​ള​​മു​​ള്ള കു​​ര​​ങ്ങ​​ൻ്റെ വാ​​ല് പോ​​ലെ തോ​​ന്നു​​ന്ന​​താ​​ണ്.

    വീ​​ട്ടി​​ൽ വ​​ള​​ർ​​ത്താ​​ൻ പ​​റ്റി​​യ ചെ​​ടി​​യാ​​ണ്. അ​​ധി​​ക പ​​രി​​ച​​ര​​ണം വേ​​ണ്ട.​​ന​​ല്ല ഡ്രെ​​യി​​നേ​​ജ് ഉ​​ള്ള ചെ ​​ട്ടി​​യി​​ൽ സ​​ക്കു​​ലെ​​ന്റ്സ് ഒ​​ക്കെ ന​​ടു​​ന്ന പോ​​ലെ വ​​ള​​ർ​​ത്താം.​​ഇ​​ളം വെ​​യി​​ലി​​ലും ന​​ന്നാ​​യി വ​​ള​​ർ​​ന്നോ​​ളും.

    ഇ​​തി​​ൽ. സ്പ്രിം​​ഗ് മാ​​സ​​ത്തി​​ലും സ​​മ്മ​​ര് മാ​​സ​​ത്തി​​ലും പൂ​​ക്ക​​ൾ പി​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ്.​​വി​​വി​​ധ ത​​രം ഉ​​ണ്ട്.

    ഓ​​റ​​ഞ്ച്,ചു​​വ​​പ്പ്, വ​​യ​​ല​​റ്റ് എ​​ന്നീ നി​​റ​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​ള്ള വെ​​റൈ​​റ്റി ല​​ഭ്യ​​മാ​​ണ്. ഇ​​ളം വെ​​യി​​ലി​​ലും വ​​ള​​രും, സൂ​​ര്യ​​പ്ര​​കാ​​ശ​​ത്തി​​ലും ന​​ന്നാ​​യി വ​​ള​​രും.

    ഇ​​തി​​ൻ​​റെ മ​​ണ്ണ് ന​​ന്നാ​​യി ഉ​​ണ​​ങ്ങി​​യ ശേ​​ഷ​​മേ അ​​ടു​​ത്ത ത​​വ​​ണ വെ​​ള്ളം ഒ​​ഴി​​ക്കാ​​വു.

    ന​​മു​​ക്കി​​തി​​നെ ഹാ​​ങ്ങി​​ങ് ആ​​യി​​ട്ട് വ​​ള​​ർ​​ത്താം . ഹാ​​ങ്ങി​​ങ് വ​​ള​​രു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ് കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ഭം​​ഗി ഈ ​​ചെ​​ടി കാ​​ണാ​​ൻ. ന​​ല്ല നീ​​ള​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ഇ​​തി​​ൻ​​റെ ത​​ണ്ടു​​ക​​ൾ ന​​ല്ല ഭം​​ഗി​​യാ​​ണ് കാ​​ണാ​​ൻ. അ​​തി​​ൽ പൂ​​ക്ക​​ൾ വി​​രി​​യു​​മ്പോ​​ഴും പ്ര​​ത്യേ​​ക ഭം​​ഗി​​യാ​​ണ്.

    സാ​​ധാ​​ര​​ണ ച​​ട്ടി​​യി​​ലും ന​​ടാ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ്. പ​​ക്ഷേ പോ​​ട്ടി മി​​ക്സ് ന​​മ്മ​​ൾ ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്ക​​ണം. തെ​​റി ലൈ​​റ്റ് സാ​​ൻ​​ഡ് ചെ​​റി​​യ ചെ​​റി​​യ ക​​ല്ലു​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ യോ​​ജി​​പ്പി​​ച്ച് ന​​ല്ലൊ​​രു പോ​​ട്ടി മി​​ക്സ് ത​​യ്യാ​​റാ​​ക്കി​​യ ശേ​​ഷം വേ​​ണം ന​​ടാ​​ൻ.

    ലി​​ക്വി​​ഡ് ഫെ​​ർ​​ട്ടി​​ലൈ​​സ​​ർ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് ന​​ല്ല​​ത്. ചാ​​ണ​​ക​​പ്പൊ​​ടി​​യും ക​​മ്പോ​​സ്റ്റും എ​​ല്ലാം മി​​ക്സ് ചെ​​യ്ത, മ​​ണ്ണി​​ൽ ന​​ന്നാ​​യി ഇ​​ള​​ക്കി കൊ​​ടു​​ത്ത​​തി​​നു ശേ​​ഷം ന​​മു​​ക്ക് ന​​ടാ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ്. ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യും ഫെ​​ർ​​ട്ടി​​ലൈ​​സ​​ർ കൊ​​ടു​​ക്കാം. ഓ​​വ​​ർ വാ​​ട്ട​​റി​​ങ് പാ​​ടി​​ല്ല.

    ഇ​​തി​​ൻ​​റെ ത​​ണ്ട് മു​​റി​​ച്ചാ​​ണ് വ​​ള​​ർ​​ത്തി​​യെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ത​​ണ്ടു മു​​റി​​ച്ച​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം അ​​ത് കു​​റ​​ച്ചു ദി​​വ​​സം ഉ​​ണ​​ങ്ങാ​​ൻ വ​​യ്ക്കു​​ക.

    അ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം ന​​ടേ​​ണ്ട​​താ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള പോ​​ട്ടി മി​​ക്സ് ത​​യ്യാ​​റാ​​ക്കി​​യ ച​​ട്ടി​​യി​​ൽ ന​​ടാം.

