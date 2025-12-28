Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Garden
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 12:43 PM IST

    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കാം

    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കാം
    പു​തു​വ​ർ​ഷം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടു​കൂ​ടി എ​ല്ലാ​വ​രും പു​തി​യ പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ചി​ല​ർ ജീ​വി​ത രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​നും ആ​രോ​ഗ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. പു​തു വ​ർ​ഷം ആ​കു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ര​സ്പ​രം സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​റു​ണ്ട്. അ​ത് ചെ​ടി​ക​ളാ​യാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ന്നാ​യി​രി​ക്കും. ക​ണ്ണി​ന് കു​ളി​ർ​മ​യും മ​ന​സി​ന് സു​ഖ​വും ത​രും ന​ല്ല പ​ച്ച​പ്പു​ള്ള ചെ​ടി​ക​ളാ​ണേ​ൽ.

    ഓ​ക്സി​ജ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​രു​ന്ന ചെ​ടി​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും. ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​ധി​ക പ​രി​ര​ച​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ചെ​ടി​ക​​ളാ​ണേ​ൽ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി എ​ളു​പ്പ​മാ​കും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ.

    അ​ധി​ക പ​രി​ച​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു​പാ​ട് ചെ​ടി​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. സ്​​നേ​ക്​ പ്ലാ​ന്‍റ്, റ​ബ​ർ പ്ലാ​ന്‍റ്, സാ​ൻ​സേ​വി​റി​യ, മ​ണി പ്ലാ​ന്‍റ്​​സ് ഫേ​ൺ​സ്​ അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​പാ​ട്​ ചെ​ടി​ക​ളു​ണ്ട്. കു​റ​ച്ചു കൂ​ടി ചെ​ടി​ക​ളെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഗി​ഫ്റ്റ് കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ ചെ​ടി​ക​ളാ​ണ് അ​ഗ​ലോ​ണി​മ, ക​ലാ​തി​യ, റോ​സു​ക​ൾ. ചെ​ടി​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ് പ​ക്ഷേ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ സ​മ​യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യ ചെ​ടി​ക​ളാ​ണ് സ്​​നേ​ക്​ പ്ലാ​ന്‍റ്, മ​ണി പ്ലാ​ന്‍റ്​​സ്, സാ​ൻ​സേ​വി​റി​യ. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം അ​നേ​കം വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഈ ​പ​റ​ഞ്ഞ ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സ്​ ഒ​രു​പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സോ​യി​ൽ ച​കി​രി​ച്ചോ​റ്, ചാ​ണ​ക പൊ​ടി, രാ​സ​വ​ളം, സാ​ഫ്​ എ​ന്നി​വ യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സ്​ ത​യ്യാ​റാ​ക്കാം.

