Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGrihamchevron_rightGardenchevron_rightസുന്ദരിയായ ബൽസാം
    Garden
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:22 PM IST

    സുന്ദരിയായ ബൽസാം

    text_fields
    bookmark_border
    balsam plant
    cancel
    Listen to this Article

    ഇംപേഷ്യൻസ്​ ബൽസാമിന എന്നാണ്​ ഈ ചെടിയുടെ ബോട്ടാണിക്കൽ പേര്​. നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തെ മനോഹര നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനോഹരിയാണ്​ ബൽസാം. സാധാരണയായി ബൽസാം എന്ന്​ വിളിക്കാറുണ്ട്​. പല തരത്തിലുള്ള ബൽസാം ചെടികൾ ഇന്നു ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ സങ്കരയിനം വകഭേദമാണ്​ ഏറ്റവും ഭംഗി. ഇതിന്‍റെ ഇലകൾ സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണ്​. അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച പോലെയുള്ള ഇലകൾ. ഒരുപാട് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. അരികൾ പാകി കിളിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മൂപ്പ്​ എത്തിയാൽ അരികൾ തനിയെ വീണ് തൈകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. മൂപ്പ് എത്തിയാൽ തനിയെ പൊട്ടി അരികൾ പുറത്ത് പോകുകയാണ്​ പതിവ്​.

    അങ്ങനെ തനിയെ പുതിയ തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മൂപ്പ്​ എത്തിയ അരികൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ്​. പിന്നീട് അത് നടാനായി ഉപയോഗിക്കാം. തണ്ട് മുറിച്ചും വളർത്താം. തണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടും വളർത്താവുന്നതാണ്​. നന്നായി വേരുകൾ വരും. അത്യാവശ്യം സൂര്യപ്രകാശ് ഉള്ള സ്ഥലത്തും നടാം. എന്നും വെള്ളം കൊടുക്കണം. ഇല്ലേൽ വാടി പോകും. ഇതിനെ ചെട്ടിയിലും തറയിലും വളർത്താം. നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണ് നോക്കി തയ്യാറാക്കണം. ചാണകപ്പൊടി, ചകിരിച്ചോർ, മണ്ണ്, കമ്പോസ്റ്റ്​ എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് മണ്ണ് തയാറാക്കാം. ഒരു ചെടി പൂത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വീണ്ടും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെടി നശിക്കുമ്പോഴേക്കും അരി വീണു അടുത്ത ചെടി വളർന്നിട്ടുണ്ടാകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:garden tipsplantBalsam plantsU.A.E News
    News Summary - Impatiens balsamina plant
    Similar News
    Next Story
    X