Madhyamam
    Garden
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 1:51 PM IST

    പു​റ​ത്ത്​ ന​ല്ലൊ​രു വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ ത​യാ​റാ​ക്കാം

    പു​റ​ത്ത്​ ന​ല്ലൊ​രു വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ ത​യാ​റാ​ക്കാം
    Listen to this Article

    വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം അ​റി​യേ​ണ്ട​ത് ചെ​ടി​ക​ൾ വെ​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥ​ല​ത്തെ കു​റി​ച്ചാ​ണ്. ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം കി​ട്ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വേ​ണം ചെ​ടി​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ന​ല്ല​ത് പോ​ലെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സ്​ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. റി​യോ, പെ​ഡ​ലാ​ന്ത​സ്, റെ​പ്​​സാ​ലി​സി​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ വെ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടാ​ലും ന​ന്നാ​യി വ​ള​രു​ന്ന ചെ​ടി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. വെ​ള്ളം എ​ന്നും കൊ​ടു​ക്ക​ണം. പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സി​ൽ ച​കി​രി​ച്ചോ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ക, പി​ന്നെ മ​ണ്ണും വ​ള​ങ്ങ​ളും.

    സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം അ​ധി​കം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്ത് ന​മു​ക്ക് ഇ​തു​പോ​ലെ സ്പൈ​ഡ​ർ പ്ലാ​ന്‍റ്, സി​ഗോ​ണി​യം, മ​ണി പ്ലാ​ന്‍റ്​​സ്, ക​ലാ​ഡി​യം, അ​ഗ​ലോ​നീ​മ എ​ന്നി​വ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സ് അ​ധി​കം ച​കി​രി​ച്ചോ​ർ ചേ​ർ​ക്ക​ണ്ട​തി​ല്ല. ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ള​രു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വെ​ട്ടി​ച്ചെ​റു​താ​ക്കി കൊ​ടു​ക്ക​ണം. പൂ​ക്ക​ൾ ത​രു​ന്ന ചെ​ടി​ക​ളും വ​ള​ർ​ത്താം. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഉ​ള്ളി​ട​ത്ത് പ​ത്തു​മ​ണി ചെ​ടി ന​ടാം. ഇ​തി​ന്​ ന​ല്ല ഭം​ഗി​യു​ണ്ടാ​കും. പ​ത്ത് മ​ണി പ​ല ത​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​വും, സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ഭാ​വ​വും നോ​ക്കി​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    Girl in a jacket

