    date_range 5 Oct 2025 9:35 AM IST
    date_range 5 Oct 2025 9:35 AM IST

    ആ​കാ​ശ മു​ല്ല

    സൈ​പ്ര​സ്​ വൈ​ൻ, സ്റ്റാ​ർ ഇ​പ്പോ​മി​യ, ഹ​മ്മി​ങ്​ ബേ​ർ​ഡ്​ വൈ​ൻ എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു വ​ള്ളി ചെ​ടി​യാ​ണ് ആ​കാ​ശ മു​ല്ല. അ​ധി​ക പ​രി​ച​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ചെ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​ളം വെ​യി​ൽ കി​ട്ടു​ന്നി​ട​ത്തും വെ​യി​ല​ത്തും ന​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നും വെ​ള്ളം കൊ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്ന് മാ​ത്രം. മോ​ണി​ങ്​ ഗ്ലോ​റി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​താ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഭം​ഗി​യാ​ണ്. ചു​വ​പ്പ്, വെ​ള്ള, പി​ങ്ക് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ചൂ​ടു കാ​ല​ത്ത് അ​ധി​ക സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഉ​ള്ളി​ട​ത്ത് വെ​ക്ക​രു​ത്. പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​കൃ​തി​യാ​ണ്. അ​ഞ്ചു ഇ​ത​ളു​ക​ളാ​ണ് പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​തി​നെ സ്റ്റാ​ർ ഇ​പ്പോ​മി​യ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തൊ​രു വ​ള്ളി​ച്ചെ​ടി​യാ​യ​ത് കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഒ​രു ക​മ്പി​ന്‍റെ​യോ ഒ​രു ട്രെ​ല്ലി​യു​ടെ​യോ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    ചെ​ട്ടി​യി​ൽ വെ​ക്കു​വാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ന​ല്ല ഇ​ള​ക്ക​മു​ള്ള മ​ണ്ണ് വേ​ണം. ച​കി​രി​ച്ചോ​ർ, ചാ​ണ​ക​പ്പൊ​ടി, ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സോ​യി​ൽ, എ​ല്ലു​പൊ​ടി (ഏ​ത് വ​ളം വേ​ണേ​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം) എ​ന്നി​വ യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സ്​ ത​യ്യാ​റാ​ക്കാം.ഇ​തി​ന്‍റെ ഇ​ല​ക​ൾ ഫേ​ർ ചെ​ടി​ക​ളെ പോ​ലെ തോ​ന്നും. സൈ​പ്ര​സ് ചെ​ടി​യു​ടെ ആ​കൃ​തി​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക്. ഇ​തി​നെ പ്രൂ​ൺ ചെ​യ്ത് ന​ല്ല ഭം​ഗി ആ​യി നി​ർ​ത്താം. ത​ണ്ട് മു​റി​ച്ചും​അ​രി പാ​കി​യും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​യി​ൽ പ​ട​ർ​ത്തി വി​ടാ​ൻ പ​റ്റി​യ ഒ​രു ചെ​ടി​യാ​ണ്. ന​ല്ല ഒ​രു പ​ന്ത​ൽ ഒ​രു​ക്കി കൊ​ടു​ത്താ​ൽ ന​ല്ല ഭം​ഗി​യാ​കും.

