Madhyamam
    28 Sept 2025 2:49 PM IST
    28 Sept 2025 2:49 PM IST

    ചുവന്ന അഗത്തി

    ചുവന്ന അഗത്തി
    ഇതിനെ സെസ്​ബാനിയ ഗ്രാൻഡിഫ്ലോറ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്​. ഹമ്മിങ്​ ബേർഡ്​ ഫ്ലവർ എന്നും പറയുന്നു. ഹമ്മിങ്​ ബേർഡിന്‍റെ ചുണ്ട് പോലെ വളഞ്ഞ ആകൃതി ആണ് ഇതിന്‍റെ പൂവിന്. പെട്ടന്ന് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ചിലർ ഇതിനെ അഗത്തി ചീര എന്നും പറയും. വെള്ള നിറത്തിലെ അഗത്തി ചീരയും ഉണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചെട്ടിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം. അധികം പൊക്കം വെക്കില്ല. സാധാരണ അഗത്തി ആണേലും പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്താം. നമുക്ക് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയും വളർത്താം. ഇതിന്‍റെ പൂക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ചെടിയാണ്​ ചുവന്ന അഗത്തി. പല രീതിയിലുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. ചീര തോരൻ, ഉപ്പേരി, സാമ്പാർ എന്നിവക്കായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്​. ഇതിന്‍റെ പൂവും ഇലയും ഉപയോഗിക്കാം. വൈറ്റമിൻ എ, സി, അയൺ, ഫോസ്ഫറസ്​ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ വൈറ്റമിനുകൾ അടങ്ങിയ ചെടിയാണിത്​. വളർച്ച നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്‍റെ കമ്പും, അരിയും ഉപയോഗിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാം. നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണ് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഡ്രൈനേജ്​ തുളയുള്ള വലിയ ചെട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്​ നല്ലത്​. മണ്ണ്​, ചകിരിച്ചോർ, കമ്പോസ്റ്റ്​, ചാണകപ്പൊടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള വളങ്ങൾ ഏതായാലും ഉപയോഗിക്കാം. പിടിച്ചു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വെള്ളം എന്നും കൊടുത്തില്ലേലും വളർന്നു വലുതാകു​ന്ന സ്വഭാവക്കാരിയാണ്​.

