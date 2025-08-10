Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Garden
    Garden
    Posted On
    10 Aug 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 12:33 PM IST

    പൂമ്പാറ്റച്ചെടി

    പൂമ്പാറ്റച്ചെടി
    ചിത്രശലഭങ്ങൾ ചിറകുവിരിച്ച പോലെ മനോഹരമായ ഇലകളുള്ള ചെടിയാണ്​ ഓക്​സലിസിസ്​ എന്നറിയിപ്പ്​ ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്‍റ്​. പല വകഭേദങ്ങൾ ഈ ചെടികൾ കാണാനാവും. ഇതിലെ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ചെടികളാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി. ക്രിസ്റ്റിയ ഒബ്​കോഡാറ്റ ചെടിയുടെ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഇലകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗിയാണ്. ഇലയുടെ മെറൂൺ നിറത്തിലുള്ള വരകൾ കുഞ്ഞു കുരുവികളുടെ ചിറകു പോലെ തോന്നിക്കും.

    അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സ്വാലോ ടെയ്​ൽ പ്ലാന്‍റ്​ എന്നും പറയും. നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടിയാണിത്​. ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണാണ്​ ഇഷ്ട്ടം. നല്ല ഡ്രെയിനേജ് ഉള്ള ചെടിച്ചട്ടി നോക്കി വേണം ചെടി വെക്കുവാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ചാണകപ്പൊടി, ചകിരിച്ചോർ, കംപോസ്റ്റ്​, ഗാർഡൻ സോയിൻ എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്ത്​ പോട്ടിങ്​ മിക്സ്​ തയാറാക്കാം. വളമായിട്ട്​ എൻ.പി.കെ 10:10:10 എന്നിവ ആറാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കൊടുക്കണം.

    ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ആയാൽ ചെടിച്ചട്ടി മാറ്റി കൊടുക്കണം. ​ഹാംഗിങ് പോട്ടിലും നന്നായി വളർത്തിയെടുക്കാം. ഇതിന്‍റെ വേര് വേർതിരിച്ചു നമുക്ക് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്​. ഇതിന്‍റെ വിത്തുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. തണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചും പുതിയ ചെടി കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്​. ഇലയുടെ താഴെ നിന്നു ഒരു നോട് വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി കാറ്റടിച്ചാൽ ഈ ചെടികൾ ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും.

    Gulf News Griham news Plants Gardening Tip
