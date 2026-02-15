Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGrihamchevron_rightGardenchevron_rightബോ​​വി​​യ...
    Garden
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 12:19 PM IST

    ബോ​​വി​​യ വോ​​ളി​​യൂ​​ബ്ലി​​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബോ​​വി​​യ വോ​​ളി​​യൂ​​ബ്ലി​​സ്
    cancel

    ബോ​​വി​​യ വോ​​ളി​​യൂ​​ബ്ലി​​സ് ക്ലൈ​​മ്പി​​ങ്സീ​​ഒ​​നി​​യ​​ൻ പ്ലാ​​ന്റ് എ​​ന്നും ഈ ​​ചെ​​ടി അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. ഒ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക ഭം​​ഗി​​യാ​​ണ് ഈ ​​ചെ​​ടി​​ക്ക്.​​ഇ​​തി​​ൻ​​റെ ഇ​​ല​​ക​​ളു​​ടെ ഭം​​ഗി കാ​​ര​​ണം ന​​ല്ലൊ​​രു അ​​ല​​ങ്കാ​​ര ചെ​​ടി​​യാ​​യി​​ട്ടു വ​​ള​​ർ​​ത്തി​​യെ​​ടു​​ക്കാം.​​ഇ​​തി​​നെ ഇ​​ൻ​​ഡോ​​ർ ആ​​യി​​ട്ട് വ​​ള​​ർ​​ത്താം. ഇ​​തി​​ൻ​​റെ ത​​ണ്ടി​​ൽ വെ​​ള്ളം ശേ​​ഖ​​രി​​ച്ചു വെ​​ക്കു​​വാ​​നു​​ള്ള ക​​ഴി​​വു​​ണ്ട്. ഒ​​രു സ​​ക്കു​​ല​​ന്റ് ചെ​​ടി​​യാ​​ണി​​ത്. ഇ​​തി​​ൻ​​റെ ഇ​​ല​​ക​​ൾ വ​​ള​​രു​​ന്ന​​ത് വ​​ള​​ഞ്ഞു വ​​ള​​ഞ്ഞു മു​​ക​​ളി​​ലോ​​ട്ടാ. അ​​ത് ത​​ന്നെ ന​​ല്ല ഭം​​ഗി​​യാ​​ണ്.​​ഒ​​രു പ​​ട​​രു​​ന്ന ചെ​​ടി വ​​ള​​രു​​ന്ന പോ​​ലെ ന​​ന്നാ​​യി​​ട്ട് വ​​ള​​രും.

    ഇ​​തി​​ൽ ചെ​​റി​​യ വെ​​ള്ള പൂ​​ക്ക​​ൾ പി​​ടി​​ക്കു​​ന്നു.​​ന​​ല്ല സു​​ഗ​​ന്ധ​​മാ​​ണ് പൂ​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക് ഈ ​​ചെ​​ടി​​ക്ക് അ​​ധി​​ക പ​​രി​​ച​​ര​​ണം വേ​​ണ്ട.​​ന​​ല്ല ഇ​​ള​​ക്ക​​മു​​ള്ള മ​​ണ്ണ് ത​​യ്യാ​​റാ​​ക്കു​​ക.​​ഗാ​​ർ​​ഡ​​ൻ സോ​​യി​​ൽ,ച​​കി​​രി​​ച്ചോ​​ർ, ഫെ​​ർ​​ട്ടി​​ലൈ​​സ​​ര് ,പേ​​രി​​ലൈ​​റ്റ് എ​​ന്നി​​വ യോ​​ജി​​പ്പി​​ക്ക​​ണം. നേ​​രി​​ട്ട് സൂ​​ര്യ​​പ്ര​​കാ​​ശം കി​​ട്ടു​​ന്ന സ്ഥ​​ല​​ത്ത് വെ​​ക്ക​​രു​​ത്. ഇ​​ളം വെ​​യി​​ൽ ആ​​ണ് ന​​ല്ല​​ത്. ന​​മു​​ക്ക് ഇ​​തി​​നെ ട്രെ​​ല്ലൈ​​സ് , സ്റ്റി​​ക്ക് എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ൽ ഓ​​രോ ആ​​കൃ​​തി​​യി​​ൽ വ​​ള​​ർ​​ത്തി​​യെ​​ടു​​ക്കാം. ഇ​​തി​​ൻ​​റെ ബ​​ൾ​​ബ് വേ​​ർ​​തി​​രി​​ച്ചു ആ​​ണ് തൈ​​ക​​ൾ ഉ​​ത്പാ​​ദി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. വേ​​ന​​ൽ കാ​​ല​​ത്ത് വേ​​ണം ബ​​ൾ​​ബ് വേ​​ർ​​തി​​രി​​ക്കാ​​ൻ .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GardengulfnewsUAEEmaratbeats
    News Summary - Bovia Volubilis
    Similar News
    Next Story
    X